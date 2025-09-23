聽新聞
中央減補助 謝國樑「想哭」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基市府明年度總預算編列約三百億元，因中央調整補助地方額度，盤點可用資金僅二三七億元。市長謝國樑昨說，「有點想哭、現在躺在地上哭也沒有用」，將以撙節支出為原則，避免大幅舉債，並優先確保基隆捷運、騎樓整平等計畫持續推動。

行政院八月廿九日公告修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，謝國樑說，明年原本計畫型補助換名稱變成一般型補助款，原先以公式設算的一般性補助款消失，回歸至各部會申請，同時下修補助款比例外，並要求地方提高自籌配合款。

謝國樑表示，基隆去年歲入二五四億元，財劃法修法後增加七十三億元，因此明年預算規模編列約三百億元，希望能夠好好做事，沒想到因中央修改補助政策，基隆財源不增反減，今年實際總歲入估算為二三七億元，還比去年少十七億元。

