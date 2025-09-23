聽新聞
中捷補助遭大砍96% 交長陳世凱挨轟

聯合報／ 記者王思慧陳敬丰黃寅董俞佳／連線報導

行政院去年一月核定台中捷運藍線，台中市府稱，原本向中央提報藍線補助經費四十二億多元，行政院卻僅核定一點六八億元，有百分之九十六補助款被大砍，中市議會藍營黨團昨到交通部抗議。

交通部長陳世凱昨午到花蓮台九線蘇花路廊，視察防災整備；他對政治議題不多回應，僅表示市府或市長願不願將經費用在捷運建設，市民會有公評。

多位台中市議員及立委，不滿補助款遭大砍，昨天前往交通部抗議，批民進黨政府「把台中人當其餘人口」，要求身為台中隊一員的陳世凱為台中發聲。

