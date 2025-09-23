月入5萬免稅…賴總統挨批「拿舊制魚目混珠」 藍酸「不是說沒錢嗎 」

賴清德總統日前宣布「減稅」新政策，指明年報稅時月入五萬元以下者免稅。但國民黨立委許宇甄批評，這個「德」政，完全是空洞的政治話術，根本是拿既有制度來魚目混珠，欺騙社會大眾，月入五萬元免稅的制度從今年五月報稅就已適用，並非賴總統所謂的新政策。

許宇甄表示，賴總統硬生生把「早就免稅的事實」包裝成「新的德政」，無異於詐騙，為了搶救民調，無所不用其極，與其花時間編造政治口號，更應正視台灣結構性的經濟問題。

賴總統昨到嘉義城隍廟參加城隍夜巡活動，闡述執政一年來成績，再次提及明年起年所得六十二萬元以下免繳所得稅，屆時全台約四至五成民眾受惠，未理會在野黨質疑。

針對賴總統所稱月入五萬元以下免繳稅，有會計師表示，今年五月報稅即已適用這個免稅門檻，而根據財政部賦稅署去年底公告的免稅額、扣除額，明年報稅沿用今年的做法，因此並非新制。

會計師指出，今年五月申報個人綜所稅時，適用的免稅額為九萬七千元、標準扣除額十三萬一千元、薪資特別扣除額廿一萬八千元，加上租金特別扣除額十八萬元，合計六十二萬六千元；也就是說，在外租屋的單身上班族，年收入低於這個總額就免繳稅。

中廣前董事長趙少康痛批，賴總統顯然是為二○二六年選舉釋出利多，以拉攏年輕族群。民眾黨立委林國成也說，早就有此制度，賴政府根本在騙人。國民黨立委賴士葆更質疑，賴政府不是在說沒錢嗎？怎麼又突然喊月薪五萬元以下可以免稅？

卓揆今拜會立院藍綠黨團

此外，立法院新會期展開，適逢預算會期，行政院長卓榮泰今天將赴立法院拜會藍綠黨團。國民黨團總召傅崐萁批評，政院屢對立院通過法案提出覆議，「還要談什麼？」希望賴政府能傾聽民意，國民黨團門永遠敞開，盼政院拿出態度，執行立法院通過的法案。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆此次行程屬例行性拜會。據悉，政院期望透過朝野會商，爭取朝野立委支持明年度總預算案，與行政院卅項優先法案。卓揆昨與民進黨立委舉行便當會時表示，儘管財劃法使中央大筆財源被釋出，但中央對弱勢補助，包括社福補助都沒有減少。

賴總統昨晚到國定古蹟嘉義市城隍廟參加城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠互動融洽，不過黃致詞時當面說，嘉市明年度統籌分配稅款與一般型補助款、計畫型補助款合計預計將較今年少三億元，導致部分進行中或規畫中的建設恐面臨停擺，「嘉義市不缺願景與計畫，缺的是中央更多的支持與鼓勵」。賴清德致詞時回應說，三筆錢（統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助）一定會比以往更增加，「只會增加、不會減少」。

