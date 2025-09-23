我被列名承認巴勒斯坦國 外交部：暫無規畫

巴勒斯坦自治政府將台灣列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。外交部廿二日表示，巴勒斯坦逕自將台灣納入中國，標示為已承認巴勒斯坦，顯示對台灣主權的不尊重；政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，將持續關注國際情勢發展。

外交部表示，巴勒斯坦常駐聯合國觀察員代表團於昨在社群媒體Ｘ發布承認巴勒斯坦的全球地圖，基於其「一中原則」，逕自將我國納入中國，將「台灣」標示為已承認巴勒斯坦，顯示對我國主權的不尊重；我國政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，呼籲巴方在相互尊重的基礎上能與我國進行友好接觸。

外交部表示，自以哈衝突以來，我國政府一向秉持呼籲有關各方展現自制，以保障平民安全為首要原則，透過持續溝通與對話化解分歧，推動永久停火；同時呼籲國際社會所有成員共同合作，為釋放所有人質而努力。

外交部指出，我國對受戰亂影響的人民提供必要的關懷與人道協助，例如已捐款五十萬美元給「美慈組織巴勒斯坦分部」，合作協助對加薩地區提供糧食、飲水、衣物及帳篷等人道援助物資，並持續參與後續計畫。相較下，台灣長期在全球做出重大貢獻，卻因中國蓄意扭曲聯大第二七五八號決議，長年阻止台灣參與聯合國體系的組織和活動。

我國呼籲聯合國公正對待台灣，期待各國出一份力，承認台灣在世界舞台上應有的地位，並接受台灣能作出的貢獻。

