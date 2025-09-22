林佳龍投書產經新聞 籲各方支持台灣參與聯合國

快訊

中央社／ 東京22日專電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
第80屆聯合國大會在美國紐約舉行，外交部長林佳龍投書日本「產經新聞」，強調台灣的自由民主體制與半導體製造能力，能為穩定動盪中的國際秩序作出貢獻，呼籲各方支持台灣參與聯合國及相關機構。

林佳龍投書指出，當前國際社會正面臨不確定性與多重威脅，從持續不斷的衝突與經濟脅迫、假訊息擴散，以及威權政權加劇運用灰色地帶手段，已經危及以規則為基礎的國際秩序。「我們絕不能將和平視為理所當然。唯有民主國家團結一致，方能捍衛我們所珍視的生活方式與價值」。

林佳龍表示，台灣位處「印太第一島鏈」最前線，堅守民主與自由，以抵禦威權主義擴張，並憑藉強健經濟實力與半導體產業為全球穩定與繁榮作出貢獻。作為全球第21大經濟體，台灣在人工智慧與半導體領域傲領全球，生產全球超過6成的晶片及9成的先進晶片，成為全球各領域發展的關鍵夥伴。

他表示，台灣從不尋求與中國發生衝突，也不會主動挑釁。台灣呼籲北京在平等與尊嚴為基礎上，恢復雙邊對話。台灣證明，即便面對威權體制威脅，民主制度仍可成長茁壯。台灣並推動以「非紅供應鏈」為核心的經貿戰略，防範關鍵產業遭威權體制所掌控。

他指出，遺憾的是，儘管台灣對全球貢獻良多，但卻未獲得國際社會應有的認可，亦無法參與聯合國體系。這種不公不義源於中國對聯合國大會第2758號決議的惡意扭曲。中國將該決議文與「一中原則」不當掛鉤，將該決議武器化，藉以阻擋台灣的國際參與。

林佳龍強調，事實上，聯大第2758號決議並未提及台灣，該決議僅解決中國在聯合國的代表權問題，並未述及台灣是中華人民共和國的一部分，也未賦予中共在聯合國體系代表台灣的權利。然而，聯合國卻屈從於中國的政治壓力，將台灣排除於國際社會之外。

他指出，台灣積極反抗此種不公不義並爭取國際支持。現在已有越來越多國家在雙邊與多邊平台如「七大工業國集團」（G7）峰會等，強調台海和平穩定。此外，多國行政與立法部門已公開表態，聯大第2758號決議既未決定台灣地位，也未排除台灣參與包括聯合國體系在內的國際組織。

林佳龍最後表示，在聯合國慶祝成立80週年，以及距離聯合國「2030永續發展目標」僅剩5年之際，正是將台灣納入國際社會的良機，方可落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景。台灣呼籲世界接納其所能貢獻的價值與能力，攜手為印太地區及世界創造未來。

