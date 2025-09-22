66%民意認為台灣應與大陸、美國維持等距 學者：賴政府困境

本報22日發布「兩岸關係年度大調查」，針對美中台三角關係，近三年調查都有66%民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或大陸任一方。學者指出，這是台灣多數民意的展現，卻也是民進黨政府自2016年以來的困境。民調還顯示，主張向美國傾斜的比率降低至18%，學者認為，這與美國總統川普對台經貿、科技的施壓與前任不同有關。

淡江大學戰略所助理教授馬準威受訪指出，台灣多數民意不像特定政黨意識形態這麼重，不過現在的台灣幾乎沒得選，民進黨不可能回頭承認九二共識，中共則視之為定海神針，兩岸之間必然產生僵局。「沒有辦法跟中共溝通，也就自然倒向美國」，這是民進黨政府自2016年以來的困境，且除非政黨輪替，否則僵局會繼續。

他也提到，66%民意認為應與中美保持等距的結果，也如同多數亞洲國家一般，作為美中兩強中間的第三國，最好的策略是雙邊下注、不選邊。對台灣來講，雖然兩岸關係很特別，從國際行為者的思維來看的話，最合理的狀態就是保持等距。

美國總統川普今年1月上任後，比較這2年民調可發現，相信美國會派兵協防台灣的民眾由49%降至41%，覺得不會派兵協防者則由42%增加到49%。

馬準威表示，台灣內部的「疑美論」一直存在，原因在於美國對台政策始終保持「戰略模糊」，加上川普的不可預測性高，美國的盟國都面臨疑美論。同時，對川普來說，台灣的確是在美國對大陸談判過程中的一張「好牌」。

他指出，川普與習近平19日通話前，美國打出的「組合拳」非常明顯，一方面透過AIT宣示「台灣地位未定論」，一方面傳出消減對台軍援，「這麼近的時間內同時出這兩招（台灣牌），有助於在談判上面對中國叫板」，是非常具有川普風格的談判策略。

不過，馬準威認為，美國減少對台軍援，並不會減損美國對台灣的軍事保證，本質上是要台灣自己在防禦上「多付錢」，他推測美國甚至還可能施壓台灣購入更多軍武，「這才是你自己在防禦上面的努力，不應該由美國來付」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪表示，台灣民眾對美國信任程度下降，主因就是川普的行事風格跟以往總統很不一樣。他研判，雖然川普的交易性格，讓台灣成為美中互動之間美方的籌碼的機率上升，但不至於會損及台灣重大的主權跟利益，原因是美國仍將中國視為主要威脅，且北京手上沒有足夠籌碼能交換、北京也不認為川普具有誠信與一致性。

張五岳指出，雖美中當前互動皆未刻意打「台灣牌」，但若雙方長期性問題遲遲無法取得管控，美中的矛盾再度凸顯，「或川普總統慢慢失去耐心，他會不會開始打台灣牌？」這會對美中與兩岸關係將產生立即且重大的影響。

