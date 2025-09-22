帛琉眾議長率團訪台 將會晤政府及立院高層

快訊

中央社／ 台北22日電

印太友邦帛琉共和國眾議長柯奈今天率團訪台，期間將與政府及立法院高層會晤，另將瞭解台灣在智慧城市及潔淨能源等領域最新發展，並體驗台灣原住民文化。

外交部晚間發布新聞稿指出，帛琉共和國眾議長柯奈（Gibson Kanai）伉儷應政府邀請，於22日至27日率團訪台，團員包括眾議院司法及政府事務委員會主席紀朋司（Yutaka Gibbons, Jr.）、眾議院移民、勞工及人權委員會主席戴錫偉（Silverius Tellei）等5人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是柯奈上任後首度來台，期間將與政府及立法院高層會晤，並將分別接受立法院副院長江啟臣代表院長韓國瑜，以及外交部長林佳龍代表政府的款宴。柯奈另將參觀台灣歷史文化景點，瞭解台灣在智慧城市及潔淨能源等領域的最新發展，並將體驗台灣原住民文化。

外交部指出，台帛兩國長期以來在醫療衛生、農業、教育合作、永續觀光等各項領域合作成果豐碩。外交部依據「總合外交」政策理念，積極推動在帛琉的「榮邦計畫」，期盼以更多且深入的雙邊交流，增進台帛更緊密合作關係與邦誼。

外交部 帛琉 立法院

