卓揆明赴立院拜會藍綠黨團 傅崐萁盼政院尊重國會三讀法案

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰。資料照，圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。資料照，圖／行政院提供

立法院新會期展開，適逢預算會期，行政院長卓榮泰明天將赴立法院拜會藍綠黨團。國民黨團總召傅崐萁批評，政院屢對立院通過法案提出覆議，還要談什麼？希望賴政府能傾聽民意，國民黨團門永遠敞開，盼政院拿出態度，執行立法院通過的法案。

根據行政院公開行程，卓榮泰明天上午10時將偕行政院秘書長張惇涵拜會民進黨團，10時40分拜會國民黨團；至於民眾黨團，因行程尚待協調，雙方將擇期安排拜會。行政院發言人李慧芝說，卓揆此次行程屬例行性拜會。

據悉，政院期望透過朝野會商，爭取朝野立委支持明年度總預算案，與行政院30項優先法案。

民進黨團日前已透過總統餐敘、卓揆便當會表達意見，綠營立委吳思瑤說，行政院通過的法案，也都是民進黨團全力推動的法案。

國民黨團稍早也發布行程通知，預告將廣泛性就「施政重點」交換意見。談及會商議題，國民黨團總召傅崐萁感嘆，「不知道要談什麼」，因為卓榮泰是有史以來最不尊重立法院的行政院長，國會是代表人民，應該獲得最基本的尊重，但幾次下來如此多次的覆議案，那到底還要談什麼？

他舉例，包含財劃法是民進黨在野時力推的，等了那麼久，現在通過又不想執行，還包括軍人加薪，說要增加軍事戰力，編列大筆軍購預算，國軍卻領著少少上戰場，國民黨推修法加薪，卻又不編列相關預算。

傅崐萁表示，當然還是希望朝野全面合作，畢竟「家和萬事興」，但是不能說國會決議的事情，跟政府想法不同就不尊重，我國是民主國家，不是專制國家，從前總統蔡英文「謙卑謙卑再謙卑」到現在，到底什麼時候能傾聽民意？國民黨團的門還是永遠會敞開，希望行政院拿出態度，「執行立法院通過的法案是最基本的」。

行政院 國民黨 法案

