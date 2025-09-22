台灣廣告再登時代廣場 蕭美琴：外交預算遭刪、感謝民間慷慨集資
聯合國大會召開之際，美國紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）等廣告。副總統蕭美琴今天表示，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用；要特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助。
蕭美琴在臉書表示，在聯合國大會召開之際，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起了「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）的廣告。「這不僅照亮了紐約，更讓台灣的光芒被世界看見！」
蕭美琴說，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現了無比堅韌的生命力與凝聚力。在此，「我們要特別感謝北美洲台灣商會聯合總會白越珠總會長與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助」。正是因為這份對家鄉的愛與團結，才讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見，讓人深受感動。
蕭美琴表示，聯合國總辯論將於本周開始，而我國友邦也在上周聯名致函聯合國秘書長古特雷斯，不僅為台灣仗義執言，更表達堅定支持台灣國際參與的立場。包括帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、聖露西亞與聖文森及格瑞那丁等九國常任代表，「我們由衷感謝」。
蕭美琴表示，感謝台灣堅定的盟友，與我們一同為自由、民主以及維持全球的安全、繁榮、穩定而努力。台灣的聲音，終將被世界聽見。
