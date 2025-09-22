藍營爭取青年票…新藍圖連線推營隊 跨領域課程啟發公共參與

空戰、青年支持過去被視為藍營的「弱項」，為強化展鬥力及青年認同，泛藍議員組成的「新藍圖連線」11月8日至9日將辦為期2天1夜的「青年政連線、共創新藍圖」營隊，號召18至30歲對公共事務有興趣的青年學子參與，邀重量級講師授課交流，盼能培養「下一個改變時代的政策推手」。

新北市議員陳偉杰指出，此次營隊課程設計多元，兼顧國際視野、科技趨勢與公共溝通，期待帶給學員跨領域的啟發。課程講師陣容堅強，包括前外交部研究設計委員會主委、國民黨中央黨部副秘書長黃奎博，以國際政治思維剖析台灣所面臨的危機與挑戰，新北議員呂家愷當引言人，分享對國際事務的觀察。

另，媒體人黃揚明以深入淺出方式，剖析國民黨現況與改革契機；「科技立委」葛如鈞談AI驅動下的社會與政策轉型，新北議員江怡臻擔任引言人，帶領討論科技如何影響治理模式。醫師出身的不分區立委陳菁徽，分享如何透過公共溝通與社群經營，讓政策更貼近大眾，桃園議員張碩芳當引言人，與學員對談婦幼與公共議題。

除專業講師課程，「新藍圖連線」議員將出席，分享地方服務經驗與議題觀點，讓青年學員理解民意代表的日常工作。陳偉杰表示，新藍圖連線展現推動青年公共參與的決心，希望透過跨領域課程設計，激發學員對國家未來的想像與責任感，期盼青年能成為推動政策改革、連結社會能量的新世代力量。

