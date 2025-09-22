賴總統嘉義遶境談政績 重申明年中低薪家庭免繳所得稅
賴清德總統22日午間前往嘉義市出席「嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動」，他重申，有關減稅措施，明年租屋單身者年所得低於62萬6千元，四口之家家庭年收入164萬1千元以下，以及三代同堂年所得在212萬4千元以下，都免繳綜合所得稅。
包括總統府國策顧問兼嘉義市城隍廟董事長賴永川、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、立法委員王美惠、嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏及金門縣副縣長李文良等，皆出席活動。
賴總統致詞時提到，去年參加遶境活動時，「嘉義市區鐵路高架化計畫」甫動工，現在工程進度已經超過53%。未來中央不僅會持續對嘉義市提供補助經費，且統籌分配稅款、一般性補助和計畫型補助等三筆費用加起來也會比過去更多。
賴總統也向現場鄉親說明政府近年的工作與目標。他提及，前總統蔡英文八年任內，台灣年平均經濟成長率3.2%，位居亞洲四小龍第一，更贏過日本、美國、歐盟等經濟體；股市從8千多點漲到2萬3千多點、漲幅155%。
賴總統指出，這一、兩年的經濟狀況則比過去8年更好，今年第1季經濟成長率5.48%、第2季將近8%，贏過中國大陸；股市來到歷史新高近2萬6千點，8月份出口總額為580多億美元，創單月新高；失業率下降，就業情況是20年來最好。
他說，這是政府政策正確，加上台灣人民、社會及各產業的努力，讓經濟持續發展的成果，期盼共同合作，讓未來經濟再創佳績。
賴總統也說，經濟好，稅收增加，就要將人民照顧得更好。因此，政府推動包括0到6歲國家一起養，一年編列約1,200億元；高中職免學費，補助私立大專校院每學年3萬5,000元，低收入戶額外再給2萬，中低收入戶額外則再給1萬5,000元。
賴總統同時提到，政府也推動「長照3.0」，照顧長輩及身心障礙者，全國長照據點多達1萬多個，長照服務員約10萬名，且薪資已有所提升。
