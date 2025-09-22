快訊

賴清德推月入5萬免稅 藍委質疑：政府不是在說沒錢嗎？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統近期推「明年月入5萬者免稅」，國民黨立委賴士葆質疑，這要修所得稅法才能做到，這個政治宣示比較多，且賴政府不是在說沒錢嗎？國民黨立委許宇甄批評，賴清德根本是拿既有制度來魚目混珠，月入5萬免稅的制度從113年報稅就有，現在是為搶救民調無所不用其極。

賴清德總統21日表示，政府持續推動減稅，明年5月申報今年所得稅時，年收入62萬元（約等於每月賺5萬元）可免繳稅。他強調，會讓台灣更加安全，也創造更多就業機會。

「減稅當然歡迎啊」國民黨立委賴士葆表示，這問題在於要修所得稅法才能做到，這個政治宣示比較多，對一般受薪階級比較能受惠。不過他也質疑，賴政府不是在說沒錢嗎？怎麼又突然喊月薪5萬以下可以免稅？有些人可能月薪不高，但年終很多，所以應該以年所得為計算單位，總之減稅需要精算。

國民黨立委許宇甄批評，這個「德」政，完全是空洞的政治話術，根本是拿既有制度來魚目混珠，欺騙社會大眾，月入5萬免稅的制度從113年報稅就有，並非賴清德所謂的新政策。如今卻硬生生把「早就免稅的事實」包裝成「新的德政」，無異於是詐騙，為了搶救民調無所不用其極。

許宇甄指出，台灣的稅制結構極度不均，有近一半的申報戶甚至連起徵標準都沒能達到，這反映出多數國人收入偏低，更代表現在社會上真正的問題不是能不能免稅，而是「大多數人根本賺得不夠多，連起徵標準都達不到」。更嚴重的是，賴清德的說法刻意營造政府在減輕人民負擔的假象，但事實上，生活中隨處可見政府政策導致的沉重壓力，例如電價不斷上漲、食物及房租價格飆升，這些才是壓垮基層家庭的真相。

許宇甄表示，政府一方面放任通膨、錯誤能源政策與高關稅衝擊勞工，另一方面卻拿既有免稅門檻自吹自擂，完全是對人民的二度傷害，與其花時間編造政治口號，更應正視台灣結構性的經濟問題。若繼續把「免稅假德政」當作政績宣傳，不僅是對人民智慧的羞辱，更凸顯政府缺乏解決問題的能力與誠意。

賴清德 國民黨 許宇甄

