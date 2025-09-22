編億元補助國際性組織惹議 內政部：增台灣能見度

媒體報導，內政部115年度總預算新編列新台幣1億元補助國際性民間組織惹議。內政部說，為提升國際能見度，編列補助1.2億元支持各類國際非政府公益組織，像「2026國際扶輪年會」在台灣主辦，預計世界各地共5萬名會員參與。

媒體報導，總統賴清德8月28日公開承諾積極協助2026國際扶輪年會，結果115年度中央政府總預算將透過內政部、交通部及外交部共補助扶輪社5天的年會場地費6000萬元，換算1天補助逾千萬元。此外，內政部更新增編列1億元補助國際性民間組織，遭在野質疑是為2026年選舉綁樁。

內政部今天透過新聞稿表示，協助國際性民間組織參與各類國際性活動，除促進各類民間文化交流，將對提升台灣國際知名度及國際聲望極有助益。

內政部指出，為增進台灣參與國際交流合作，提升國際能見度，並擴大會議旅遊效益，115年度編列補助1.2億元，支持各類國際非政府的公益組織。其中2000萬元支持國際扶輪社舉辦國際年會場地費；另編列1億元是為支持國際性民間組織辦理各項國際性活動。

內政部說，目前在台灣立案的國際性民間組織約300多家，考量這些團體在國際具相當規模及影響力，辦理及參與大型活動所需經費龐大。

內政部說，以1905年創立的國際扶輪社為例，目前在全球200多個國家及地區有超過3萬5000個扶輪社加盟，社員約125萬人。而國際扶輪年會是隆重盛大的國際活動，這次國際扶輪台灣總會成功爭取「2026國際扶輪年會」主辦權，將在台北舉辦5天活動，預計有來自世界各地共5萬名會員參與，其中國外會員約2萬名；且國際扶輪社的各國社員都具高度社會影響力，將大力提升台灣國際能見度。

