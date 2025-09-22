快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

編億元補助國際性組織惹議 內政部：增台灣能見度

中央社／ 台北22日電

媒體報導，內政部115年度總預算新編列新台幣1億元補助國際性民間組織惹議。內政部說，為提升國際能見度，編列補助1.2億元支持各類國際非政府公益組織，像「2026國際扶輪年會」在台灣主辦，預計世界各地共5萬名會員參與。

媒體報導，總統賴清德8月28日公開承諾積極協助2026國際扶輪年會，結果115年度中央政府總預算將透過內政部、交通部及外交部共補助扶輪社5天的年會場地費6000萬元，換算1天補助逾千萬元。此外，內政部更新增編列1億元補助國際性民間組織，遭在野質疑是為2026年選舉綁樁。

內政部今天透過新聞稿表示，協助國際性民間組織參與各類國際性活動，除促進各類民間文化交流，將對提升台灣國際知名度及國際聲望極有助益。

內政部指出，為增進台灣參與國際交流合作，提升國際能見度，並擴大會議旅遊效益，115年度編列補助1.2億元，支持各類國際非政府的公益組織。其中2000萬元支持國際扶輪社舉辦國際年會場地費；另編列1億元是為支持國際性民間組織辦理各項國際性活動。

內政部說，目前在台灣立案的國際性民間組織約300多家，考量這些團體在國際具相當規模及影響力，辦理及參與大型活動所需經費龐大。

內政部說，以1905年創立的國際扶輪社為例，目前在全球200多個國家及地區有超過3萬5000個扶輪社加盟，社員約125萬人。而國際扶輪年會是隆重盛大的國際活動，這次國際扶輪台灣總會成功爭取「2026國際扶輪年會」主辦權，將在台北舉辦5天活動，預計有來自世界各地共5萬名會員參與，其中國外會員約2萬名；且國際扶輪社的各國社員都具高度社會影響力，將大力提升台灣國際能見度。

內政部 公益 總預算

延伸閱讀

英國積極吸引高階人才 規畫簽證費用全免

房市管制未鬆綁 李同榮批：央行紙上談兵、房市糾紛風暴要來了

未獲電視台邀請參加電視辯論會 卓伯源批朱立倫包庇

央行未鬆綁 李同榮轟：官員坐冷氣房看過時資料、房市風暴將起

相關新聞

卓揆明赴立院拜會藍綠黨團 傅崐萁盼政院尊重國會三讀法案

立法院新會期展開，適逢預算會期，行政院長卓榮泰明天將赴立法院拜會藍綠黨團。國民黨團總召傅崐萁批評，政院屢對立院通過法案提...

釋昭慧月薪14萬籲拒領普發現金 他批沒意義曝1下場

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起拒領普發現金1萬元，但遭質疑接受信眾供養且開豪車後，她今否認並自曝月薪14萬元又引發討論。醫...

賴清德推月入5萬免稅 藍委質疑：政府不是在說沒錢嗎？

賴清德總統近期推「明年月入5萬者免稅」，國民黨立委賴士葆質疑，這要修所得稅法才能做到，這個政治宣示比較多，且賴政府不是在...

林佳龍投書產經新聞 籲各方支持台灣參與聯合國

第80屆聯合國大會在美國紐約舉行，外交部長林佳龍投書日本「產經新聞」，強調台灣的自由民主體制與半導體製造能力，能為穩定動...

66%民意認為台灣應與大陸、美國維持等距 學者：賴政府困境

本報22日發布「兩岸關係年度大調查」，針對美中台三角關係，近三年調查都有66%民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或大陸...

台灣廣告再登時代廣場 蕭美琴：外交預算遭刪、感謝民間慷慨集資

聯合國大會召開之際，美國紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）等廣告。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。