賴清德嘉義城隍廟參香祈福 發表國政報告說「這數字」超亮眼

嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境，今天中午從城隍廟埕出發，賴清德總統、市長黃敏惠與城隍廟董事長賴永川等遵循古禮扶轎遶境祈福，今年參與夯枷信眾逾1500人更勝以往。賴清德與黃敏惠互動融洽、多次交耳談話；賴清德以國家安全、經濟成長、照顧人民3大面向說明執政1年來的成績「國政報告」。也表示未來對嘉義市的補助會比過去更多。

黃敏惠表示，嘉義市今天收到中央17億元一般性補助款公文，但依目前試算方式，明年度統籌分配稅款與一般型補助款、計畫型補助款將少3億元，希望中央多加關注、多多協助。

賴清德表示，中央對嘉義市的補助將不但持續，更會比以往更多，包括統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助，「三條加起來，未來絕對比過去更多」。

賴清德以國家安全、經濟成長、照顧人民3大面向「國政報告」說明執政1年來的成績；在國家安全：面對中國威脅，政府已提高國防預算、加強對外軍事合作，並透過軍工產業及航太展，推動國防自主與產業發展。經濟成長：近1年經濟表現更亮眼，第二季成長率達8%，股市突破2萬6千點、出口額與市值均創新高，失業率降至20年最低。照顧人民：政府推動「0到6歲國家一起養」，投入逾千億元教育經費，高中職免學費、私立大學補助學雜費，並加強弱勢家庭資助；長照3.0全台已設逾萬個據點、近10萬名照服員，薪資也逐步提高。此外，減稅政策讓年收入62萬元以下免繳稅，約四至五成民眾受惠。

賴永川與廟方致贈交趾陶大師呂勝南「如意」，希望賴清德執政萬事如意、造福人民。

賴永川表示，今天全台九尊城隍齊聚嘉義市，展現全台城隍信仰的連結與力量。結合嘉義吉祥社大二爺、吉勝堂什家將以及台南宋江三陣、東港東福殿鳳邑二十四司特色陣頭、百米巨龍表演與巨型神將人偶踩街遊行，今年夜巡宛如一場融合歷史、信仰與藝術的城市嘉年華。

廟方表示，今年遶境隊伍中安排有官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街演示，與展示城隍爺陰陽審判之器物，如生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具以教化民心。特殊古裝隊伍、陣頭表演，以及象徵懺悔消災解厄的「夯枷祈福」儀式，成了民眾拍照和目光焦點。下午眾所期待「百米巨龍」及「巨型神將人偶表演」也將隆重登場，與「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動。 賴清德總統抵達嘉義市參加一年一度的城隍夜巡活動。記者李宗祐／攝影 城隍廟董事長賴永川與廟方致贈交趾陶大師呂勝南「如意」，希望賴清德執政萬事如意、造福人民。記者李宗祐／攝影 賴清德總統參加一年一度城隍夜巡活動。記者李宗祐／攝影 嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境，今天中午從城隍廟埕出發，參與夯枷信眾逾1500人更勝以往。記者李宗祐／攝影 賴清德總統與市長黃敏惠互動融洽、多次交耳談話。記者李宗祐／攝影 賴清德總統抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動。記者李宗祐／攝影 賴清德總統抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動合影。記者李宗祐／攝影

