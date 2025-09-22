台灣人日治時是日本人？台史專家指出被當成支那族 竟被臉書下架！
民進黨秘書長徐國勇說台灣人在日治時期是日本人，曾經撰寫《台灣島史記》的蔡正元博士在臉書發文並且提供證據指出，日本人殖民統治台灣時，是把台灣人歸納為支那族。不過這篇發文卻遭到臉書下架！蔡正元博士透過其他方式分享，並且請大家廣傳。
蔡正元博士說，日本人殖民統治台灣時把台灣島民分成本島人和蕃人，又把本島人歸類為「支那族」，「支那」就是China的日語翻譯，「支那族」就是「中國族」。
蔡正元說，在日常生活上，日本人又把本島人稱為台灣人，所以日本人眼中，台灣人就是在台灣的中國人。但是有些台灣人認為自己曾是日本人，你說奇怪不奇怪？
蔡正元提供日本殖民時期的文件證明所說是事實。
日本來台學者移川子之藏是人類學專家，他在1930年出版《臺灣の土俗．人種》；另一位日本殖民時期來台的日本學者伊能嘉矩也曾撰文指出：「台灣之住民，今稱有三類，曰支那人，曰熟蕃，曰生蕃。其中，支那人固為後世移殖之民，御之不難。」伊能嘉矩不只說出台灣人就是支那人，還說台灣人不難統治。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言