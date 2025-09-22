台灣人日治時是日本人？台史專家指出被當成支那族 竟被臉書下架！

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為蔡正元博士提供
照片為蔡正元博士提供

民進黨秘書長徐國勇說台灣人在日治時期是日本人，曾經撰寫《台灣島史記》的蔡正元博士在臉書發文並且提供證據指出，日本人殖民統治台灣時，是把台灣人歸納為支那族。不過這篇發文卻遭到臉書下架！蔡正元博士透過其他方式分享，並且請大家廣傳。

蔡正元博士說，日本人殖民統治台灣時把台灣島民分成本島人和蕃人，又把本島人歸類為「支那族」，「支那」就是China的日語翻譯，「支那族」就是「中國族」。

蔡正元說，在日常生活上，日本人又把本島人稱為台灣人，所以日本人眼中，台灣人就是在台灣的中國人。但是有些台灣人認為自己曾是日本人，你說奇怪不奇怪？

蔡正元提供日本殖民時期的文件證明所說是事實。

日本來台學者移川子之藏是人類學專家，他在1930年出版《臺灣の土俗．人種》；另一位日本殖民時期來台的日本學者伊能嘉矩也曾撰文指出：「台灣之住民，今稱有三類，曰支那人，曰熟蕃，曰生蕃。其中，支那人固為後世移殖之民，御之不難。」伊能嘉矩不只說出台灣人就是支那人，還說台灣人不難統治。

