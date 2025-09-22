新任德國代表：台德半導體合作絕佳範例 盼媒和雙向投資

快訊

中央社／ 台北22日電

台積電德勒斯登廠正如火如荼興建中，新任德國駐台代表狄嘉信接受中央社專訪時表示，台灣與德國的半導體合作是絕佳範例，不僅帶動台企前往德國投資，德企也表達擴大投資台灣意願，他希望能做好媒合角色。

台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）合資設立的歐洲半導體製造公司（歐機電，ESMC），去年8月在德國德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，預計2027年投產，生產28至12奈米成熟製程晶片，供應歐洲汽車與工業市場。

新任德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz）日前接受中央社專訪時表示，德勒斯登廠正順利進行中，德國樂見台積電來到德勒斯登，而德勒斯登所在的薩克森邦邦長克里契麥（Michael Kretschmer）即將訪台，期間將參訪台積電，並出席德國國慶酒會。

狄嘉信強調，半導體是德國與台灣合作的絕佳範例，台灣在半導體產業居全球領導地位，台積電在德國設廠能幫助德國建立晶片的獨立供應鏈，促進德國產業繁榮，也讓德勒斯登成為歐洲的半導體聚落。

台積電發揮「以大帶小」效應的同時，德企投資台灣意願是否隨之提升。狄嘉信表示，目前在台灣的270家德國公司中，有40%表達擴大投資台灣的意願，這是非常好的訊號。

「我們獲得雙向要求」，狄嘉信表示，他抵任台灣沒幾天，就與計劃進入台灣市場、尋找合作夥伴的德國公司會面，收到許多來自德企的需求與興趣，同時也有台企表達赴德投資或合資的意願，德國在台協會希望能做好媒合角色。

至於台灣能源安全、地緣政治挑戰是否讓德企卻步，狄嘉信坦言，確實有被問到安全情勢，但他告訴這些公司，「到處都有風險，但我帶著兩個年紀還小的孩子來台灣，如果我覺得風險太高，還會這麼做嗎」，至於有政治擔憂的公司就不會來洽詢了。

被問及台灣國防預算刪減對國際社會所傳達訊號，狄嘉信以德國為例表示，面對俄羅斯威脅，德國政府與在野黨合作修憲，放寬國家舉債限制以滿足國防預算需求，因為大家都看到國家需要更具韌性。

狄嘉信也提到，當然有人說預算應該用在社會福利，但德國社會福利預算仍高於國防預算，況且，若因軟弱、無法捍衛德國與歐盟所代表的價值，進而失去自由，再多自由、社會福利或教育都將失去意義，這是德國社會共識。

