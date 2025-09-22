見證香港自由限縮 新任德國代表：台灣展示民主普世價值

新任德國駐台代表狄嘉信接受中央社專訪時表示，隨著台灣在各領域的重要性提升，德國在台協會正擴大規模，而德國在亞太區域駐處僅有台灣擴編；談及派駐香港經驗，他強調，見證香港自由空間遭壓縮後，民主台灣振奮人心，展現民主是普世價值。

新任德國駐台代表、德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）於8月中抵任，日前接受中央社專訪，這是他來台後首次接受媒體專訪，分享任內主要目標包括讓德台關係更加寬廣、深遠以及密集等。

狄嘉信表示，儘管德國外交部面臨預算刪減，德國在台協會規模仍在擴大，德國在亞太地區僅有台灣館處擴編，在明年1月前將新增4名人員，其中兩人為政治組資深人員，顯示德國與台灣關係重要性，期盼能提高德國在台能見度。

選在此時擴編的緣由，狄嘉信說明，德國在台協會近10年來人手不足，尤其台灣在半導體等多項重要領域的關聯性提升，且雙邊在微電子學、人工智慧（AI）以及氫能都有產官學方面合作，德國已意識到這點並著手更正此情況。

2024年9月，兩艘德國軍艦穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。對此，狄嘉信強調，台海是國際水域且各國享有航行自由，並表示德國致力維護以法治為基礎的國際規則。

狄嘉信直言，穿越台海根本不應該是問題，各國應接受國際規則，且德國自2023年公布「中國戰略」（China Strategy），這是對政治環境改變的回應，已經不是秘密。「中國戰略」述明此區域和平穩定遭破壞的風險為何，包括對中國的重度依賴，德國對台關係工作與該戰略一致。

狄嘉信進一步強調，德國希望做到去風險化（de-risking）以及供應鏈多元化，而台灣是優質（premium）夥伴，與德國共享自由、民主以及法治價值；大家都知道不應只依賴任何一國，「尤其是對於以法治為基礎的國際規則有不同意見的國家」。

狄嘉信上次外派是2015年到2018年派駐香港，碰上香港雨傘運動落幕，期間見證香港民主自由空間遭到壓縮。

「派駐香港深具挑戰」，狄嘉信感嘆說，抵任時香港還有新聞自由、示威自由、表意自由以及部分選舉權利，他也曾與雨傘運動的學生領袖會面，這些學生相信香港可以成為中國的民主模型，亦有學生當選立法會議員。

狄嘉信說，之後這些學生成為國家的敵人，有些議員被取消資格、甚至被逮補，他離任前因此未能與這些學生道別，這對他影響甚深，「基本上見證了自由社會轉變為人們不敢實行法定自由的社會」。

香港經驗如何影響作為駐台代表的工作，狄嘉信指出，他能深切理解台灣人將香港視為「一國兩制」的警鐘，因為他確實見到香港發生了什麼事，這讓他想來到台灣，也能理解台灣人如何看待香港。

被問及「一國兩制」是否不可行，狄嘉信謹慎地說，「就我觀察，這在香港行不通。」

狄嘉信強調，民主台灣非常振奮人心，很開心看到台灣人民珍視民主、法治價值，展現這不僅是西方價值，而是人們應有的普世價值。

