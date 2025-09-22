國民黨：赴日青年參訪團成果豐 樂意分享經驗

快訊

中央社／ 台北22日電

國民黨今天召開記者會，副發言人康晉瑜指出，這次國民黨青年參訪團從日本參訪歸國，成果非常豐碩，呼籲政府如果想要深化與日本的關係，可以向國民黨學習，只要為中華民國好，為了台灣好，國民黨非常樂意分享經驗。

一同訪日的青年團成員張文瑜表示，這次訪日拜會日本產官學各界，除了自民黨、立憲民主黨，以及經產省、東京都廳與許多智庫等，也到東京大學跟學子廣泛交流，聚焦在AI、能源、物價和區域安全等議題，成果非常豐碩，日方對國民黨年輕化與國際化的訪團評價也相當正向。

張文瑜說，過去一年中，國民黨跟日本各界的友人多次互訪，雙方交流非常密切且深刻。對日交流絕對不是像總統賴清德口中的單一與狹隘，而是需要觸及如同AI、能源、區域安全等各廣泛層面，國民黨達成亮麗成果，絕對是台灣的知日、友日派。

國民黨發言人鄧凱勛表示，日本主要政黨對民生經濟都非常重視，也呼籲總統賴清德團隊訪日後不要繼續搞鬥爭；此外，提醒賴總統，日本在文化界、產業界相關補助都不是補助執政黨的好朋友，而是真的扶植可以進入市場的文化產業，不是拿來當成豢養綠友友的工具。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，國民黨近4年來，無論是對於美國的共和黨與民主黨，以及日本的自民黨或是立憲民主黨等各黨派，都有非常深化的交流，沒有任何的偏聽。

