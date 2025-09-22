立委憂財劃法剝奪弱勢權益 政院：社會補助未減少
行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，因新版財劃法，中央有大筆財源被釋出，但對於弱勢的社會補助並沒有減少。民進黨立院黨團代表副幹事長范雲提到，教文立委都很關心，弱勢權益不能因為新版財劃法，而有任何一分減少。
行政立法便當會，第二場會議成員包括行政院三長卓榮泰、鄭麗君、張惇涵，民進黨立院黨團代表副幹事長范雲、副書記長張雅玲，財委會代表為李坤城，教文委員會代表為林宜瑾、吳沛憶、陳秀寶、郭昱晴、伍麗華。
范雲表示，今天主要交流兩個議題，第一是下個會期的優先法案，第二是目前財劃法遇到的困境。關於財劃法的部分，面對很多現實並不公平的水平分配問題，並且中央的錢被地方移走了，但事權沒有移走。
上周地方選區的立委反應，希望行政院多著墨一些接地氣的法案。對此，范雲表示，弱勢的權益，絕對不能因為財劃法的劃分而有任何一分減少，這個部分很重要，立委們都有提出他們的建議和想法。
李慧芝表示，財劃法造成南北城鄉差距擴大，加上中央的錢大規模釋出之後，地方應該也要負起地方自治相關的責任，這部分其實委員們也都能夠理解。此外，儘管中央大筆財源被釋出，不過中央對於弱勢的社會補助並沒有減少。
張雅琳說，會中大家特別關注，接下來財劃法要怎麼修。此外，這會期是預算會期，希望說不管哪一個黨派的立委，都可以以民生為重，好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂，造成許多民眾的困擾，還有行政工作的困擾。
