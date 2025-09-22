快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

藍營抗議中捷藍線補助遭砍 陳世凱：市民自有公評

中央社／ 花蓮縣22日電

國民黨立委及台中市議會國民黨團到交通部抗議補助經費不足，影響中捷藍線建設，交通部長陳世凱今天在花蓮回應表示，政治議題不多談，台中市民自己會有公評。

陳世凱今天到蘇花路廊視察颱風樺加沙防災整備情形時接受媒體聯訪表示，交通部全力準備防災、防颱，對政治議題不多做回應；不過對於台中市統籌分配款，市政府是否願意用在捷運方面的建設，「我想市民自己會有公評」。

台中捷運藍線受到財劃法修法影響，補助經費僅核定新台幣1.68億元，國民黨立委及台中市議會國民黨團今天赴交通部前抗議。台中市長盧秀燕則指出，中捷藍線原本協議中央政府出4成、地方出6成，由於進度超前，依比例明年中央應補助約新台幣60億元，現在僅1.68億元。

台中捷運 交通部長

延伸閱讀

影／中捷藍線預算遭大砍96% 台中民代到交通部抗議

中捷藍線預算被砍剩1.68億動員「尋找陳世凱」 白議員：只蓋模型？

中捷藍線114年經費遭大砍藍營批耍賴 赴交通部「尋找陳世凱」

【重磅快評】大砍中捷96%補助 陳世凱還是台中隊嗎？

相關新聞

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。而巴勒斯坦自治政府在社群照片中，台灣被列為「承認或...

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

民進黨立委王義川今天指控，去年6月遭到跟拍是政治醜聞，民眾黨立委黃國昌等人追蹤政敵。台灣民眾黨對此反問，如果要說到追蹤政...

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

影／王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

立委憂財劃法剝奪弱勢權益 政院：社會補助未減少

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，因新版財劃法，中央有大筆財源被釋出，但對於弱勢的社會...

財劃法通過營養午餐每人10元獎勵金未編列 業者：中央地方應釐清權責

國內自2017年起推動營養午餐使用三章一Q的可溯源食材，據統計，目前國產食材涵蓋比率高達98%。團膳業者表示，本次通過的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。