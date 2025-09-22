藍營抗議中捷藍線補助遭砍 陳世凱：市民自有公評
國民黨立委及台中市議會國民黨團到交通部抗議補助經費不足，影響中捷藍線建設，交通部長陳世凱今天在花蓮回應表示，政治議題不多談，台中市民自己會有公評。
陳世凱今天到蘇花路廊視察颱風樺加沙防災整備情形時接受媒體聯訪表示，交通部全力準備防災、防颱，對政治議題不多做回應；不過對於台中市統籌分配款，市政府是否願意用在捷運方面的建設，「我想市民自己會有公評」。
台中捷運藍線受到財劃法修法影響，補助經費僅核定新台幣1.68億元，國民黨立委及台中市議會國民黨團今天赴交通部前抗議。台中市長盧秀燕則指出，中捷藍線原本協議中央政府出4成、地方出6成，由於進度超前，依比例明年中央應補助約新台幣60億元，現在僅1.68億元。
