黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委王義川。記者林伯東／攝影
民進黨立委王義川今天指控，去年6月遭到跟拍是政治醜聞，民眾黨立委黃國昌等人追蹤政敵。台灣民眾黨對此反問，如果要說到追蹤政敵跟政治醜聞，第一時間想到的不就是「王膝知」，自稱用手機訊號定位分析群眾年齡層，「幕後主使者除了自己的膝蓋，到底還有誰？」

王義川上午舉行記者會指控，國民黨立委徐巧芯揭露數張照片，內容包括開車進出銀行與住家等畫面，自己事後覺得不對勁就向警方報案，本案的背後主使者就是凱思國際公司，如果真的跟徐巧芯、黃國昌等人有關，應該是台灣政治史上很大的一個醜聞，「他們跟蹤政敵取得資訊，我覺得這是一個政治醜聞。」

民眾黨稍早在臉書發文指出，王義川去年被拍到開著名車，10分鐘內連續兩次闖紅燈，當時怒控遭到中國制裁、鋪天蓋地抹黑，還聲稱有人跟蹤連續偷拍，目的就是要讓他心生畏懼，因為影響人身安全，所以決定報案。

民眾黨說，先不論王義川連續闖紅燈時，其他用路人的人身安全是否比較危險，總之在今年8月得知不起訴處分，王義川沒有打算就這麼了事，反而亮起心中的陰謀論紅綠燈，於是全力闖紅燈衝到黃國昌、徐巧芯面前，影射兩人就是「跟蹤政敵、偷拍集團、政治醜聞」的幕後主使。

民眾黨反問，如果要說到「跟蹤政敵、政治醜聞」，第一時間想到的不就是「王膝知」，去年在政論節目高調炫耀，透過手機訊號定位分析小草、青鳥社運群眾年齡層，這種執政黨監看電信資料看到飽的「真跟蹤政敵」，怎麼不見王義川開記者會找出是哪個集團現形，「幕後主使者除了自己的膝蓋，到底還有誰？」

民眾黨表示，王義川最愛在政論節目做效果，做著做著就噴出不該講的話，例如曾經分享民進黨「假議題操作SOP」，如今更是活生生演出造謠套路，果不其然網路炒聲量、帶風向的操作一波接著一波，「鬼月雖然過了，但是民進黨要講鬼故事哪有在挑日子？向來都是全年無休。」

