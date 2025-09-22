財劃法通過營養午餐每人10元獎勵金未編列 業者：中央地方應釐清權責

國內自2017年起推動營養午餐使用三章一Q的可溯源食材，據統計，目前國產食材涵蓋比率高達98%。團膳業者表示，本次通過的「財劃法」，讓原本中央補助每名學童午餐10元的獎勵金無人編列，中央與地方應該說明白權責，也希望使用國產可溯源食材的政策能夠延續，造福學生與農民。

行政院在「食安五環」政策下，於2016年決定由教育部及農業部等共同推動學童午餐優先選用在地生產的可追溯性食材政策，鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章或具有台灣農產品生產追溯QR Code（三章一Q）食材。而為強化各式食材安全性及可追溯性，自2021年起推動學校營養午餐全面採用國產可溯源食材。

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，為鼓勵學校使用國產可溯源食材，若學校使用三章一Q食材，政府額外補助每人每餐10元，偏鄉學童則補助14元，年度總經費約38億，我國營養午餐已經是亞洲使用國產食材比率最高的國家，不應因為財劃法的緣故而把政策給擱置。

陳明信說，不相信中央和地方沒辦法協調來延續這樣的政策，如果真的不再執行那也應該明確告訴大家，然而台美對等關稅還在談判中，未來美國大量農產品甚至可能零關稅叩關，然而吃營養午餐的學生大約有200多萬，使用國產食材也讓食安問題大幅下降。

陳明信表示，國內目前雞肉和豬肉價格都偏貴，使用進口的雖然會便宜50%左右，但使用國產食材的效益會是成倍的，當初推動國產可溯源食材政策時，許多家長也是從觀望到支持，不應該因為政治而損害孩子和農民的利益，也希望政府在任何政策上，都能把錢用在對的地方。

