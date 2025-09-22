快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

財劃法通過營養午餐每人10元獎勵金未編列 業者：中央地方應釐清權責

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，使用國產可溯源食材的獎勵金未編列，中央地方又權責不明，希望政府能明確說明政策的方向。示意圖。圖／聯合報系資料照
中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，使用國產可溯源食材的獎勵金未編列，中央地方又權責不明，希望政府能明確說明政策的方向。示意圖。圖／聯合報系資料照

國內自2017年起推動營養午餐使用三章一Q的可溯源食材，據統計，目前國產食材涵蓋比率高達98%。團膳業者表示，本次通過的「財劃法」，讓原本中央補助每名學童午餐10元的獎勵金無人編列，中央與地方應該說明白權責，也希望使用國產可溯源食材的政策能夠延續，造福學生與農民。

行政院在「食安五環」政策下，於2016年決定由教育部及農業部等共同推動學童午餐優先選用在地生產的可追溯性食材政策，鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章或具有台灣農產品生產追溯QR Code（三章一Q）食材。而為強化各式食材安全性及可追溯性，自2021年起推動學校營養午餐全面採用國產可溯源食材。

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，為鼓勵學校使用國產可溯源食材，若學校使用三章一Q食材，政府額外補助每人每餐10元，偏鄉學童則補助14元，年度總經費約38億，我國營養午餐已經是亞洲使用國產食材比率最高的國家，不應因為財劃法的緣故而把政策給擱置。

陳明信說，不相信中央和地方沒辦法協調來延續這樣的政策，如果真的不再執行那也應該明確告訴大家，然而台美對等關稅還在談判中，未來美國大量農產品甚至可能零關稅叩關，然而吃營養午餐的學生大約有200多萬，使用國產食材也讓食安問題大幅下降。

陳明信表示，國內目前雞肉和豬肉價格都偏貴，使用進口的雖然會便宜50%左右，但使用國產食材的效益會是成倍的，當初推動國產可溯源食材政策時，許多家長也是從觀望到支持，不應該因為政治而損害孩子和農民的利益，也希望政府在任何政策上，都能把錢用在對的地方。

食材 營養午餐 食安

延伸閱讀

卓揆與綠委便當會圍繞財劃法　允弱勢補助不減

財劃法要全盤檢討？ 學者：瑕疵修正就好

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

郭國文批新財劃法狀況多 陳瑞敏允諾：45天提因應衝擊報告

相關新聞

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。而巴勒斯坦自治政府在社群照片中，台灣被列為「承認或...

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

民進黨立委王義川今天指控，去年6月遭到跟拍是政治醜聞，民眾黨立委黃國昌等人追蹤政敵。台灣民眾黨對此反問，如果要說到追蹤政...

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

影／王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

立委憂財劃法剝奪弱勢權益 政院：社會補助未減少

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，因新版財劃法，中央有大筆財源被釋出，但對於弱勢的社會...

財劃法通過營養午餐每人10元獎勵金未編列 業者：中央地方應釐清權責

國內自2017年起推動營養午餐使用三章一Q的可溯源食材，據統計，目前國產食材涵蓋比率高達98%。團膳業者表示，本次通過的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。