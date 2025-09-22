卓揆與綠委便當會圍繞財劃法 允弱勢補助不減

立法院上周開議，行政院長卓榮泰今天中午舉行第二場行政、立法會議，邀請財政、教育及文化委員會黨籍立委與會，與會綠委關注青年、弱勢法案及財劃法，盼弱勢權益不因財劃法修正有所減少，政院則允諾中央對弱勢補助不會減少；也有綠委憂心總預算之亂重演，喊話朝野以民生為重。

立法院新會期展開，卓榮泰上周起與行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄及發言人李慧芝，以及督導相關議題的政務委員等人陪同下，分批與綠營立委舉行便當會，討論優先法案。

今日是第二梯次，邀請財政、教育及文化委員會立委與會，出席者包括林宜瑾、吳沛憶、陳秀寳、郭昱晴、范雲、伍麗華、張雅琳、李坤城。行政院發言人李慧芝指出，今天會上教文立委對青年、弱勢法案特別注重。

民進黨團副幹事長范雲會後轉述指出，今天主要交流下會期優先法案，以及如何面對財劃法修正後，錢走了事情卻沒有走的困境。優先法案方面，賴總統多次提及青年、弱勢優先，目前包括青年基本法草案、身心障礙者權益保障法及社會救助法、職災法，以及AI基本法都已納入。

財劃法部分，范雲指出，會中委員對如何面對縣市水平分配不公問題，提供諸多意見。李慧芝補充，財劃法修法造成南北城鄉差距的擴大，再加上中央財源錢大規模釋出後，地方也要負起地方自治相關責任，委員們也能理解。

媒體詢問，區域立委是否提及優先法案之外的其他重點法案，范雲說，吳沛憶、林宜瑾、陳秀寶都很關心教育分工，讓每個學童都被照顧到，弱勢權益也不能因財劃法修正有所減少；李慧芝也回應，儘管財劃法使中央大筆財源被釋出，但中央對弱勢補助，包括社福補助都沒有減少。

民進黨團副書記長張雅琳也提及，接下來要面對預算會期，盼不管哪個黨派，都能以民生為重，好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂，造成許多民眾、行政工作的困擾。

商品推薦