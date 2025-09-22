影／出席嘉市城隍廟夜巡活動 賴清德：全台有近一半的人明年免繳稅
賴清德總統今天中午出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動，致詞時表示，家庭總收入212萬以下的明年不用繳稅，現階段全國有40-50%的人符合資格。繳稅大戶為高收入科技公司，稅率高達40-50%。如果看到股市長紅，科技公司賺的錢多，繳的稅多，政府也相對有資源能實施政策，多照顧台灣人民。
