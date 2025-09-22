賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛會。現場氣氛熱絡，賴總統與黃市長互動融洽，兩人致詞時相敬如賓，還交頭接耳談話。 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設；賴清德承諾，中央對嘉市統籌款與補助款絕對「只會增加、不會減少」，請地方放心。

黃敏惠致詞時，特別感謝總統與行政團隊協助核撥今年度一般性補助款17億元，今天接到中央公文 ， 並說明其中9億元將於9月、11月及12月分批到位，對紓解嘉市財政壓力助益良多。她指出，這筆經費讓市府得以推動多項建設計畫，顯示行政部門的協調與努力成果。

然而，黃敏惠也坦言，嘉市統籌分配款與補助款總額較往年減少近3億元，導致部分進行中或規劃中的建設恐面臨停擺。她呼籲行政與立法部門持續合作，協助地方解決財政難題，確保自治效能發揮，並促進區域均衡發展。黃敏惠強調，嘉義市不缺願景與計畫，缺的是中央更多的支持與鼓勵。

賴清德在致詞中則承諾，中央對嘉義市的統籌款與一般性補助款絕對「只會增加、不會減少」，請地方放心。他並借機會向現場民眾「國政報告」，說明政府施政成果與方向。在國防方面，賴總統指出，國防預算已較以往增加，並與美國等國家展開軍備研發、生產與設計合作，強化國家安全。經濟方面，他提到股市已突破2萬6千點，經濟成長率優於過去，8月外銷金額更突破580億美元，顯示台灣經濟表現穩健。

至於社會照顧政策，賴清德重申「孩子0到6歲國家一起養」政策已逐步落實，持續投資教育，高中職免學費與私立大學補助持續推動。稅制改革方面，自明年起，年所得62萬元以下免繳所得稅，屆時全台約四至五成民眾將受惠。失業率降，並提及長照3.0，目前已有10萬名長照服務員，在萬個據點深入到里提供協助，持續提升老人照護品質。賴總統強調，「台灣目前的路、施政方向及策略正確」，未來將持續在安全、經濟、民生三大面向精進，帶領國家穩健發展。他感謝嘉義市民的熱情接待，並承諾未來將常到嘉義與民眾互動，

