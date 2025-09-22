聽新聞
0:00 / 0:00
影／中捷藍線預算遭大砍96% 台中民代到交通部抗議
台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，中央核定下來只有1.68億元，也就是只有原本的4%，有96%被砍掉。國民黨立法院黨團書記長羅智強今天率多位黨籍立委及台中市議員到交通部抗議，羅智強質疑難道執政黨把台中當雜質、其餘人口般打掉嗎？
日前台中市長盧秀燕表示，台中市民一年繳了2千5百億元給中央，各種預算分回來不到1千億元，中部第二條捷運的預算早就講好，現在幾乎被砍光，眼淚都快要流下來。今天藍營立委楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔及台中市議會副議長顏莉敏及多位國民黨台中市議員齊到交通部抗議，指責中央對台中建設資源分配不公，踐踏地方發展，要求台中出身的交通部長陳世凱不應躲起來，而是應該傾聽民意，對台中扛責爭取權益，否則台中的中捷藍線幾乎快被成為終結藍線。
