快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯。圖／取自徐巧芯臉書

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應，看了記者會滿頭霧水，她並不認識王義川所說的公司及人；她也於社群發文笑稱這次是「假議題四部曲實際應用」，爆料「是民眾提供，不是民眾黨提供」，不要耳背好嗎？

王義川指出，他去年6月遭到連續跟拍，爆料者為徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報等媒體，法人代表張晉源與黃國昌友好，兩人共同創立公益揭弊吹哨者保護協會，「追蹤政敵取得資訊，這是一個政治醜聞。」徐、黃等人應說清楚。另外，王義川受訪時表示，華航貴賓室非公開場合，明文規定禁止騷擾旅客，他已經具名要求華航檢討此事，目前仍在處理當中未取得回覆。

徐巧芯回應，關於王義川今天的連連看記者會，看了以後滿頭霧水，她並不認識那間公司以及王義川今天所說的人，照片如她先前所說，是接到民眾提供檢舉。至於王義川對華航貴賓室的要求，隨便「王大立委」。

徐巧芯同時也於社群平台Threads發文並附上「王義川假議題四步驟」圖說，笑稱這次是「假議題四部曲實際應用」，爆料「是民眾提供，不是民眾黨提供」，不要耳背好嗎？貼文一出也引發網友討論，直呼「王膝知又開始他的假議題四步驟」、「那不是耳背 是純瞎掰」等。

民進黨立委王義川。記者胡經周／攝影
民進黨立委王義川。記者胡經周／攝影

王義川 徐巧芯

延伸閱讀

王義川稱遭跟蹤偷拍 黃國昌被點名後冷笑回應「可笑」

徐巧芯大姑的老公杜秉澄羈押中遭兩度上銬 北所出面說明

王義川稱遭跟蹤偷拍 指偷拍者與黃國昌、徐巧芯友好

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

「國民黨促獨、民進黨促統」 詭異民意趨勢從何而來？

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛...

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應...

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。