王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應，看了記者會滿頭霧水，她並不認識王義川所說的公司及人；她也於社群發文笑稱這次是「假議題四部曲實際應用」，爆料「是民眾提供，不是民眾黨提供」，不要耳背好嗎？

王義川指出，他去年6月遭到連續跟拍，爆料者為徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報等媒體，法人代表張晉源與黃國昌友好，兩人共同創立公益揭弊吹哨者保護協會，「追蹤政敵取得資訊，這是一個政治醜聞。」徐、黃等人應說清楚。另外，王義川受訪時表示，華航貴賓室非公開場合，明文規定禁止騷擾旅客，他已經具名要求華航檢討此事，目前仍在處理當中未取得回覆。

徐巧芯回應，關於王義川今天的連連看記者會，看了以後滿頭霧水，她並不認識那間公司以及王義川今天所說的人，照片如她先前所說，是接到民眾提供檢舉。至於王義川對華航貴賓室的要求，隨便「王大立委」。

徐巧芯同時也於社群平台Threads發文並附上「王義川假議題四步驟」圖說，笑稱這次是「假議題四部曲實際應用」，爆料「是民眾提供，不是民眾黨提供」，不要耳背好嗎？貼文一出也引發網友討論，直呼「王膝知又開始他的假議題四步驟」、「那不是耳背 是純瞎掰」等。 民進黨立委王義川。記者胡經周／攝影

商品推薦