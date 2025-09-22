快訊

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台中捷運藍線預算遭中央大砍96%，國民黨多位中部立委及台中市議員到交通部抗議，指責中央對台中建設資源分配不公，踐踏地方發展。記者潘俊宏／攝影
台中捷運藍線預算遭中央大砍96%，國民黨多位中部立委及台中市議員到交通部抗議，指責中央對台中建設資源分配不公，踐踏地方發展。記者潘俊宏／攝影

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，等於有96％補助款被大砍，中市議會國民黨團今天北上交通部抗議。交通部長陳世凱回應，中市府或市長盧秀燕願不願意用在捷運方面的建設，相信市民會有公評。

台中捷運藍線總工程經費1479.73億元，其中中央應負擔45.66％，約675.59億元，地方自籌54.34％，804.14億元。根據台中市捷運工程局資料，中市府今年提報115年度中捷藍線中央補助款42億元，是依照既有比例計算，並符合工程進度需求，但中央近日公布數字，僅核定1.68億元。

部長陳世凱今天中午到花蓮台9線蘇花路廊，視察樺加沙颱風防災整備辦理情形，在接受媒體聯訪時指出，因為這次是最強的強颱，交通部現在全力防災與防颱，對於政治的議題現在不再多做回；不過針對台中市統籌分配款，市政府或是市長願不願意用在捷運方面的建設，「我想市民自己會有公評」。

台中市長盧秀燕17日曾喊話中央，台中市民一年繳了2千5百億元給中央，各種預算分回來不到1千億元，如今看到北高捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」，拜託中央高抬貴手提供補助。

交通部長陳世凱回應，台中市府或市長盧秀燕願不願意用在捷運方面的建設，相信市民會有公評。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱回應，台中市府或市長盧秀燕願不願意用在捷運方面的建設，相信市民會有公評。記者王思慧／攝影

