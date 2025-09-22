民進黨：台北台中統籌款大增卻稱沒錢建設 政治操作

民進黨今天說，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕稱捷運補助遭砍，指控中央「左手給、右手扣」，然而，台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，又稱沒錢建設，這是標準政治操作，呼籲人民看清楚。

民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達今天在民進黨中央黨部召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會。

吳崢表示，去年財劃法修法通過後，明年度台北市統籌分配款增加新台幣452億元，全國第一；台中市增加295億元，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給中央，根本就是政治操作。

吳崢說，去年修財劃法前，蔣萬安、盧秀燕都說修法可以興建捷運，提升財政自主，但修法後，又變成不會做事，呼籲人民能看清楚。

林亮君表示，財劃法修正後，台北市增加452億元，應更有財政自主能力來分配資源投入公共建設，卻哭窮不斷說建設受影響，這是在模糊藍白立委修法公式寫錯的焦點。

林亮君說，蔣萬安稱中央大砍台北捷運650億元，但真相為這是10年估算數字，且精準程度不高。北市府可用8.2億元改造市民廣場，不願意撥預算到捷運，請蔣萬安少噴政治口水，多拿的錢要怎麼分配，應向市民交代清楚，做正事比噴口水重要。

黃守達表示，115年度中央挹注台中財源是史上最高1113億元，比今年度多出136億元，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代將如何運用在地方建設上；且捷運經費中央核定過後，會依工程進度為核發標準，盧秀燕完全是以資訊落差欺騙社會。

黃守達呼籲，盧秀燕停止抹黑議員的監督，當初屢次提醒卻不被重視，導致統籌分配款345億元無法分配，誰闖的禍就自行收拾殘局，盧秀燕別再卸責及挑起中央與地方對立。

商品推薦