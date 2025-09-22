快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

民進黨：台北台中統籌款大增卻稱沒錢建設 政治操作

中央社／ 台北22日電

民進黨今天說，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕稱捷運補助遭砍，指控中央「左手給、右手扣」，然而，台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，又稱沒錢建設，這是標準政治操作，呼籲人民看清楚。

民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達今天在民進黨中央黨部召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會。

吳崢表示，去年財劃法修法通過後，明年度台北市統籌分配款增加新台幣452億元，全國第一；台中市增加295億元，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給中央，根本就是政治操作。

吳崢說，去年修財劃法前，蔣萬安、盧秀燕都說修法可以興建捷運，提升財政自主，但修法後，又變成不會做事，呼籲人民能看清楚。

林亮君表示，財劃法修正後，台北市增加452億元，應更有財政自主能力來分配資源投入公共建設，卻哭窮不斷說建設受影響，這是在模糊藍白立委修法公式寫錯的焦點。

林亮君說，蔣萬安稱中央大砍台北捷運650億元，但真相為這是10年估算數字，且精準程度不高。北市府可用8.2億元改造市民廣場，不願意撥預算到捷運，請蔣萬安少噴政治口水，多拿的錢要怎麼分配，應向市民交代清楚，做正事比噴口水重要。

黃守達表示，115年度中央挹注台中財源是史上最高1113億元，比今年度多出136億元，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代將如何運用在地方建設上；且捷運經費中央核定過後，會依工程進度為核發標準，盧秀燕完全是以資訊落差欺騙社會。

黃守達呼籲，盧秀燕停止抹黑議員的監督，當初屢次提醒卻不被重視，導致統籌分配款345億元無法分配，誰闖的禍就自行收拾殘局，盧秀燕別再卸責及挑起中央與地方對立。

盧秀燕 台北捷運

延伸閱讀

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

雙城論壇喊卡！綠批蔣萬安公開透明喊假的 「從圓環到雙城都一樣」

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

「國民黨促獨、民進黨促統」 詭異民意趨勢從何而來？

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛...

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應...

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。