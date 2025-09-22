快訊

民眾黨立院黨團考察興達電廠 居民屋內掃出煤粉沫求助黃國昌

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
興達路住戶則拿出一包家裡蒐集的「煤粉」交給民眾黨高雄市黨部劉家榮，住戶自行送SGS檢驗後，確認為煤炭粉末，凸顯燃煤機組對居民的影響。記者張議晨／攝影
興達路住戶則拿出一包家裡蒐集的「煤粉」交給民眾黨高雄市黨部劉家榮，住戶自行送SGS檢驗後，確認為煤炭粉末，凸顯燃煤機組對居民的影響。記者張議晨／攝影

民眾黨主席黃國昌今率領黨團立委到高雄興達電廠考察，接受當地民眾陳情，他質疑台電公開的火災報告無法說服大眾，高雄市政府也應依法提出火災報告，不能全交由台電。現場還有附近居民拿出屋內收集的「煤粉」，檢驗確認為煤炭，質疑台電偷開燃煤機組，她寧可不要回饋，盼電廠遷走。

黃國昌今與黨團立委林國成、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人到興達電廠考察，電廠周邊的烏林投全體居民自救會當面遞交陳情書，盼黨團協助監督台電，守護他們居民安全。

自救會長黃福來直言，自興達電廠新燃氣機組施工以來，社區生活飽受影響，不僅工程疑似造成民宅牆壁龜裂，還有部分地面出現裂痕，但台電卻未協助鑑定、賠償，在賠償沒解決之前，他們無法接受任何擴建工程。

興達電廠新燃氣2號機組本月9日因法蘭墊片不合規格，導致天然氣爆炸起火，鄰近電廠的烏林投居民飽受驚嚇，今有多人現身電廠外，向民眾黨團陳情，盼台電、立委重視他們居民權益。

一名頭戴斗笠、口罩的住戶回憶爆炸當晚，在床上聽收音機，一個人在家聽到爆炸聲，鄰居說電廠起火，害她當天嚇到破膽；她家瓦片也出現受損，她住這邊很久，被電廠折磨到不能生活。

另一名不願具名住戶，則拿出一包家裡蒐集的「煤粉末」，她送SGS檢驗後，確認為煤炭粉末，她直言，去年她請環保局跟台電到家裡勘查，結果卻說屋內的煤粉不算，要在屋外的才算，這什麼道理？

她說，台電只要啟動燃煤機組，她家就有黑色煤粉末，她只能關窗躲在屋內，請託台電幫她們做健檢，協助清掃，卻未獲台電回應，她寧可不要回饋，盼電廠遷走。

民眾黨高雄市黨部劉家榮說，民眾黨立法院黨團今年5月也有到興達電廠考察，當時是因燃煤機組在沒有許可情況下偷開機組，政府說不缺電，若不缺電偷開幹嘛？今早興達4號機又開始運轉，凸顯供電等問題。

劉家榮說，該廠天然氣新機組本應在去年9月商轉，結果現在不僅沒有商轉，而且二號機還爆炸，台電是不是全部的螺絲都鬆掉了？

黃國昌表示，此次考察會了解到底廠區天然氣偵測裝置是否確實安裝，如何避免下一次災害？此外，高雄市政府也應依法提出火災報告，不能全交由台電。

黃國昌今與黨團立委林國成、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人到興達電廠考察，電廠周邊的烏林投全體居民自救會當面遞交陳情書，盼黨團協助監督台電，守護他們居民安全。記者張議晨／攝影
黃國昌今與黨團立委林國成、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人到興達電廠考察，電廠周邊的烏林投全體居民自救會當面遞交陳情書，盼黨團協助監督台電，守護他們居民安全。記者張議晨／攝影

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

「國民黨促獨、民進黨促統」 詭異民意趨勢從何而來？

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛...

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應...

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，...

