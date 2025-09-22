民眾黨立院黨團考察興達電廠 居民屋內掃出煤粉沫求助黃國昌

民眾黨主席黃國昌今率領黨團立委到高雄興達電廠考察，接受當地民眾陳情，他質疑台電公開的火災報告無法說服大眾，高雄市政府也應依法提出火災報告，不能全交由台電。現場還有附近居民拿出屋內收集的「煤粉」，檢驗確認為煤炭，質疑台電偷開燃煤機組，她寧可不要回饋，盼電廠遷走。

黃國昌今與黨團立委林國成、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人到興達電廠考察，電廠周邊的烏林投全體居民自救會當面遞交陳情書，盼黨團協助監督台電，守護他們居民安全。

自救會長黃福來直言，自興達電廠新燃氣機組施工以來，社區生活飽受影響，不僅工程疑似造成民宅牆壁龜裂，還有部分地面出現裂痕，但台電卻未協助鑑定、賠償，在賠償沒解決之前，他們無法接受任何擴建工程。

興達電廠新燃氣2號機組本月9日因法蘭墊片不合規格，導致天然氣爆炸起火，鄰近電廠的烏林投居民飽受驚嚇，今有多人現身電廠外，向民眾黨團陳情，盼台電、立委重視他們居民權益。

一名頭戴斗笠、口罩的住戶回憶爆炸當晚，在床上聽收音機，一個人在家聽到爆炸聲，鄰居說電廠起火，害她當天嚇到破膽；她家瓦片也出現受損，她住這邊很久，被電廠折磨到不能生活。

另一名不願具名住戶，則拿出一包家裡蒐集的「煤粉末」，她送SGS檢驗後，確認為煤炭粉末，她直言，去年她請環保局跟台電到家裡勘查，結果卻說屋內的煤粉不算，要在屋外的才算，這什麼道理？

她說，台電只要啟動燃煤機組，她家就有黑色煤粉末，她只能關窗躲在屋內，請託台電幫她們做健檢，協助清掃，卻未獲台電回應，她寧可不要回饋，盼電廠遷走。

民眾黨高雄市黨部劉家榮說，民眾黨立法院黨團今年5月也有到興達電廠考察，當時是因燃煤機組在沒有許可情況下偷開機組，政府說不缺電，若不缺電偷開幹嘛？今早興達4號機又開始運轉，凸顯供電等問題。

劉家榮說，該廠天然氣新機組本應在去年9月商轉，結果現在不僅沒有商轉，而且二號機還爆炸，台電是不是全部的螺絲都鬆掉了？

黃國昌表示，此次考察會了解到底廠區天然氣偵測裝置是否確實安裝，如何避免下一次災害？此外，高雄市政府也應依法提出火災報告，不能全交由台電。 黃國昌今與黨團立委林國成、陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人到興達電廠考察，電廠周邊的烏林投全體居民自救會當面遞交陳情書，盼黨團協助監督台電，守護他們居民安全。記者張議晨／攝影

商品推薦