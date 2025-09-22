【重磅快評】萊爾校長招待馬屁buffet 安倍貢獻竟勝川普

賴清德外交連連受挫，總算盼來日本前首相安倍晉三冥誕，他藉著成立全球唯一安倍研究中心，痛快演繹自認最擅長的「安倍學」。不僅脫稿讚嘆「台灣沒看見砲火享受和平，要歸功於安倍高瞻遠矚」，甚至還將安倍兩歲時美英等國成立的「五眼聯盟」，以及安倍下台後才由美英澳成立的AUKUS，都歌頌為安倍成就。

萊爾校長的外交盛宴，辦得像是馬屁buffet，張冠李戴，應有盡有。彷彿廿一世紀沒有安倍，日本乃至世界就伊於胡底。安倍泉下若有知，不知會否厚顏接受這種言過其實的款待。但可以肯定的是，川普不開心。因為若非川普第一任恢復「四方安全對話」Quad，安倍構想早已埋進歷史灰燼。賴清德拍錯了馬屁。

賴清德指示政大辦好「安倍政經塾」，成為台日未來合作重要平台。不過，網友質疑，為何要用公帑為日本人都沒興趣的前政客造神？「先不承認台灣光復，又說日本保護台灣，萊爾校長以為自己是總督嗎？」。還有人大酸，「和平歸安倍，還要向川普交保護費嗎？」。

眾所皆知，日本是二戰戰敗國，和平憲法僅允許自衛權，依賴美日同盟提供戰略與核保護傘。而我國自與美國斷交，國防安全有賴美國的台灣關係法與六項保證。沒有美國，日本自身難保，維護什麼台海和平？網友質疑，如果拍馬屁有助外交，「也該是川普優先」。

賴清德自詡安倍家族摯友，想藉紀念活動炫耀「外交能力」，卻把故人事蹟當牛皮吹噓，暴露自己國際視野、外交識見嚴重不足。荒謬的是，五眼聯盟、四方對話，根本和日本沒丁點關係，總統幕僚歷經各種錯誤暴擊，這回還是錯到像沒讀過書。難道這就是國安會讓「小孩當家」的結果？

賴總統積極向日本示好，轉移台美外交暗潮洶湧的負面形象。但他打安倍牌作績效，替解散的安倍派在海外供奉政治香火，只讓國人感到「時不我予」的暮氣，絲毫沒跟上美中新政治的浪頭趨勢。與其唱著「台灣有事，日本有事」的舊調，更應關注日本新閣未來如何因應川習對話影響。

聯合報最新民調指出，近五成民意認為美方不會派兵協防台灣，是歷來新高。認為武力犯台風險升高的民意有四成五，也是近年之最。民眾認為兩岸趨於緊張的前三項因素都與民進黨有關，合計近四成五。民心不安，問題出在萊爾校長自己。好好思考代天府國運籤的啟示，也比寄望安倍神主牌來得強。

