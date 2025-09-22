快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】萊爾校長招待馬屁buffet 安倍貢獻竟勝川普

聯合報／ 主筆室
賴清德總統21日出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示「台灣沒看見砲火享受和平，要歸功於安倍高瞻遠矚」。記者黃義書／攝影
賴清德總統21日出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示「台灣沒看見砲火享受和平，要歸功於安倍高瞻遠矚」。記者黃義書／攝影

賴清德外交連連受挫，總算盼來日本前首相安倍晉三冥誕，他藉著成立全球唯一安倍研究中心，痛快演繹自認最擅長的「安倍學」。不僅脫稿讚嘆「台灣沒看見砲火享受和平，要歸功於安倍高瞻遠矚」，甚至還將安倍兩歲時美英等國成立的「五眼聯盟」，以及安倍下台後才由美英澳成立的AUKUS，都歌頌為安倍成就。

萊爾校長的外交盛宴，辦得像是馬屁buffet，張冠李戴，應有盡有。彷彿廿一世紀沒有安倍，日本乃至世界就伊於胡底。安倍泉下若有知，不知會否厚顏接受這種言過其實的款待。但可以肯定的是，川普不開心。因為若非川普第一任恢復「四方安全對話」Quad，安倍構想早已埋進歷史灰燼。賴清德拍錯了馬屁。

賴清德指示政大辦好「安倍政經塾」，成為台日未來合作重要平台。不過，網友質疑，為何要用公帑為日本人都沒興趣的前政客造神？「先不承認台灣光復，又說日本保護台灣，萊爾校長以為自己是總督嗎？」。還有人大酸，「和平歸安倍，還要向川普交保護費嗎？」。

眾所皆知，日本是二戰戰敗國，和平憲法僅允許自衛權，依賴美日同盟提供戰略與核保護傘。而我國自與美國斷交，國防安全有賴美國的台灣關係法與六項保證。沒有美國，日本自身難保，維護什麼台海和平？網友質疑，如果拍馬屁有助外交，「也該是川普優先」。

賴清德自詡安倍家族摯友，想藉紀念活動炫耀「外交能力」，卻把故人事蹟當牛皮吹噓，暴露自己國際視野、外交識見嚴重不足。荒謬的是，五眼聯盟、四方對話，根本和日本沒丁點關係，總統幕僚歷經各種錯誤暴擊，這回還是錯到像沒讀過書。難道這就是國安會讓「小孩當家」的結果？

賴總統積極向日本示好，轉移台美外交暗潮洶湧的負面形象。但他打安倍牌作績效，替解散的安倍派在海外供奉政治香火，只讓國人感到「時不我予」的暮氣，絲毫沒跟上美中新政治的浪頭趨勢。與其唱著「台灣有事，日本有事」的舊調，更應關注日本新閣未來如何因應川習對話影響。

聯合報最新民調指出，近五成民意認為美方不會派兵協防台灣，是歷來新高。認為武力犯台風險升高的民意有四成五，也是近年之最。民眾認為兩岸趨於緊張的前三項因素都與民進黨有關，合計近四成五。民心不安，問題出在萊爾校長自己。好好思考代天府國運籤的啟示，也比寄望安倍神主牌來得強。

日本 外交 川普

延伸閱讀

以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

賴選擇性對日交流 藍籲學習用核能、顧國軍

美企哭暈！年付140億美元H-1B簽證費 但川普送了份大禮給別人

川普擴大緝毒 美戰機多明尼加外海再襲毒品快艇

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

「國民黨促獨、民進黨促統」 詭異民意趨勢從何而來？

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛...

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應...

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。