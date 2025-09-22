王義川稱遭跟蹤偷拍 黃國昌被點名後冷笑回應「可笑」
民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過，王義川表示他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司。
民眾黨主席黃國昌今早到高雄興達火力發電廠考察，被問到王義川政治跟監一事，黃先冷笑幾聲，隨後稱「王義川不是人稱王羲之？從他口中講出來不覺得很可笑嗎，民進黨跟王羲之還要秀下限到什麼程度。」
王義川指出該公司過去投資民報等媒體，法人代表張晉源與民眾黨立委黃國昌友好，兩人共同創立公益揭弊吹哨者保護協會，王義川表示「追蹤政敵取得資訊，這是一個政治醜聞」。
