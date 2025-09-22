陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前曾抱怨監控中心因電子腳鐐問題在半夜查行蹤，她今天再發文表示，監控中心改為清晨6時查行蹤，現在住家都不關門窗吹冷氣，室內也加裝強波器，但就是會收訊不良，再這樣下去身體真的承受不了。

台北地方法院先前裁定京華城案被告柯文哲以7000萬元金額、佩戴電子腳鐐交保，陳佩琪上午在臉書發文指出，前些日子監控中心都在清晨3、4、5時打電話查行蹤，今天可能想湊個整數改為清晨6時，「以我們這種年紀，清晨被叫醒後，大概再也睡不著了。」

陳佩琪說，新冠肺炎疫情解封以後，醫界都在討論「免疫負債」現象，自己這幾天終於感受到威力，丈夫被關押禁見1年少跟人群接觸，就如同新冠流行時的封閉狀態，久了自然免疫功能下降，這幾天不但得了帶狀皰疹，還合併嚴重感冒而昏昏沈沈，除了在書房看卷宗就是躺著休息。

陳佩琪表示，因為害怕收訊不良，他們不敢關窗吹冷氣，這幾天只是多休息，只有一次出門和律師討論案情，其餘時間都待在家裡，不知為何清晨就是會收訊不良，睡眠老是被打斷，感冒也沒得休息，感覺症狀更嚴重。

陳佩琪說明，柯文哲本身就有嚴重過敏體質，感冒後合併反應性氣道疾患，感冒症狀會比一般人更嚴重，過去還會在短時間內大量使用類固醇，如今發現帶狀皰疹後就再也不敢服用，「只能用欣流（藥物名）之類的，希望他能快點好起來，不然明天又要出庭了。」

陳佩琪也說，監控中心昨晚8時打電話常規查詢，不久前都是在清晨3、4、5時，今天則是改為清晨6時查行蹤，現在住家從不緊閉門窗吹冷氣，室內也加裝強波器，不知為何就是會在清晨時收訊不良，「我們也不知道要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了。」

