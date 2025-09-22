快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線預算被砍剩1.68億動員「尋找陳世凱」 白議員：只蓋模型？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」。圖／江和樹提供

針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，明年原本應該可以得到42億元的預算補助，但是中央後來僅核定1.68億元，國民黨台中市議員今北上赴交通部「尋找陳世凱」，呼籲交通部應恢復原訂補助。民眾黨台中市議員江和樹上午也喊話說，1.68億元是只有蓋模型嗎，「陳世凱部長台中人對你實在非常的失望」

對中捷藍線預算被砍，台中市長盧秀燕日前喊話中央，表示看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」

江和樹上午說，陳世凱部長，台中人對你實在非常的失望，「嘸彩」台中人栽培你、台中市議會給你訓練、真沒擔當，1.68億元是只有蓋模型嗎？是要讓人家笑嗎？

他說，這不是跟你乞討，台中的交通建設你不了解嗎？你在這裡住這麼久了，真的是為了黨意忘了民意了嗎？民意基礎非常的重要，你是基層選出來的人，台中市的建設趕快給我們，不要到了選舉才說台中很重要，選後就變成「你們家自己的事」這就是你們民進黨嗎？

台中捷運 陳世凱

延伸閱讀

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

約盧秀燕小吃之旅爭取支持？郝龍斌：老朋友聚會

【重磅快評】大砍中捷96%補助 陳世凱還是台中隊嗎？

相關新聞

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。而巴勒斯坦自治政府在社群照片中，台灣被列為「承認或...

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

民進黨立委王義川今天指控，去年6月遭到跟拍是政治醜聞，民眾黨立委黃國昌等人追蹤政敵。台灣民眾黨對此反問，如果要說到追蹤政...

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

影／王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

立委憂財劃法剝奪弱勢權益 政院：社會補助未減少

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，行政院發言人李慧芝會後轉述，因新版財劃法，中央有大筆財源被釋出，但對於弱勢的社會...

財劃法通過營養午餐每人10元獎勵金未編列 業者：中央地方應釐清權責

國內自2017年起推動營養午餐使用三章一Q的可溯源食材，據統計，目前國產食材涵蓋比率高達98%。團膳業者表示，本次通過的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。