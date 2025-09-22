中捷藍線114年經費遭大砍藍營批耍賴 赴交通部「尋找陳世凱」

台中捷運藍線推動進度延宕多年，行政院2024年1月終於核定綜合規畫，近日卻傳出，台中市原本向中央提報115年度藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，等於大砍96％補助款。台中市議會國民黨團今天北上交通部抗議，批民進黨政府「把台中人當其餘人口」，甚至直言「這不是信賴，而是耍賴」。要求身為台中隊一員的交通部長陳世凱積極為台中發聲。

台中捷運藍線總工程經費1479.73億元，其中中央應負擔45.66％（約675.59億元），地方自籌54.34％（804.14億元）。但截至114年底，中央僅補助11億元，遠低於應編列的24.03億元，短少達13.03億元。現場由交通部伍勝園政務次長代表收陳情書。

根據台中市議會提供的台中市捷運工程局資料，台中市政府今年提報115年度中捷藍線所需中央補助款42億元，是依照既有比例計算，並符合工程進度需求，但中央近日公布數字，僅核定1.68億元，國民黨團指出，這與工程推動進度所需經費相比顯然嚴重失衡。

台中市議會國民黨團書記長李中表示，捷運藍線不僅是台中市民期盼多年的重大建設，更是改善交通瓶頸、提升都市競爭力的關鍵。中央補助大幅刪減，恐導致原有的施工與完工期程受阻，工程款項調度陷入困難，也給民眾「中央又在卡盧」、「卡台中」之感；陳世凱出身台中，卻未積極為台中爭取權益，呼籲陳不要「換了位置就換了腦袋」。

今天包括藍營立委楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔及羅智強、林沛祥都到現場力挺，台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳成添、吳振嘉、陳本添、羅永珍、黃馨慧、劉士州、陳政顯、沈佑蓮、楊大鋐、張廖乃綸、賴朝國、林霈涵、朱暖英、陳文政、林孟令、邱愛珊等人更一起要求陳世凱別再躲起來，應出來向市民說清楚。

國民黨團書記長羅智強表示，行政院過去曾因網頁用字將「除原住民以外的台灣人」統稱為「其餘人口」，如今竟連交通建設也用「96%刪減」羞辱台中。他說，是多麼瞧不起跟踐踏台中人，把台中人當作其餘人口嗎？可惡！他批評民進黨政府「不是集權又集錢，而是砍錢還搶錢」。

立委顏寬恒指出，台中藍線中央與地方已約定「中央4成、地方6成」分攤，但中央卻反悔大砍。他對比南部二都的捷運獲得全額或大額補助，痛斥這是「雙重標準」南部都全額到位，台中卻短少了96%。卓院長、陳部長口口聲聲答應，結果說到怕死人，做到笑死人！

國民黨立委楊瓊瓔則表示，藍線經費是依合定比例必須撥付，「沒有理由不照原先的規定」。她批評中央「拿人民福祉當人質」，並質疑高雄捷運動輒獲數十億元補助，台中卻只剩零頭。更有藍委直指，中央若不履行承諾，就是信賴變耍賴。

台中市議會國民黨團表示，依照藍線推動進度，明年實際經費需求達107.42億元，絕非中央僅補助1.68億元即可因應。台中市民繳納的稅款沒有比較少，卻長期遭遇重大建設資源分配不公，這次補助款遭砍更是踐踏地方發展需求的作為，要求中央恢復合理補助，確保工程如期推進，陳世凱更應傾聽民意、扛起責任。

