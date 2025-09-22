柯文哲腳鐶清晨頻離線 高檢署：廠商清查原因中

快訊

中央社／ 台北22日電

柯文哲妻子陳佩琪今天表示，柯文哲配戴電子腳鐶後，監控中心以收訊不良為由多次清晨致電查行蹤。高檢署回應，因低電量及離線告警才致電，已聯繫廠商查明原因並改善訊號強度。

科技設備監控中心由台灣高等檢察署辦理，高檢署今天表示，柯文哲所配戴的腳鐶，9月9日至20日間曾於凌晨產生低電量1次及離線告警3次，監控中心依告警處理標準程序，去電聯繫。

高檢署說，監控中心已聯繫廠商查明腳鐶產生離線告警原因，目前已請廠商先改善外部訊號強度，但如果是因住處內部某些特定區域訊號不佳所導致，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

前台灣民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪上午在臉書發表文章，表示前些日子監控中心都在清晨3、4、5點打電話查行蹤，今天換成清晨6點；他們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良）， 室內也加裝了強波器，不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良。

陳佩琪說，柯文哲近期生病，整天昏昏沉沉的，除在書房看卷宗外，就是在床上躺著休息，曾有一次騎Ubike出門和律師討論案情，其餘時間都待在家，也不知道為何清晨就會收訊不良。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲偵查中遭羈押禁見，案件移審後，北院裁定自今年1月2日起羈押禁見，隨後3次延長羈押禁見各2個月，於10月1日期滿。

柯文哲在期滿前聲請具保停止羈押，5日獲台北地院裁准以新台幣7000萬元交保，不得與本案特定人接觸等，須配戴電子腳鐶。柯文哲8日辦理手續完畢離開法院。

北檢抗告成功，北院15日再度開庭，裁定柯文哲維持原金額交保，並不得接觸同案被告及尚未詰問的證人，也不得騷擾起訴書證據清單所載證人。北檢仍在研議是否提起抗告。

