謝國樑：分配款增73億歲入反減17億元 有點想哭
基隆市長謝國樑今天說，基隆市去年歲入新台幣254億元，市府依此編列今年預算，雖明年統籌分配款增加73億元，但經盤點明年歲入僅237億元，減少17億元，讓他有點想哭的感覺。
謝國樑上午在審核明年總預算會議前，在主計處長賴慶純與財政處長謝妙蓮陪同下，在市長室前接受媒體聯訪說，財政收支劃分法修法後，基隆市統籌分配款增加73億元，市府想認真做事，編列明年約300億元歲出計畫，增加約30億元。
謝國樑說，沒想到歲入只有237億元，因為幾乎所有的一般性補助款都被列入計畫型的補助款，近幾天他有點鬱悶，必須想辦法平衡歲出，他要向中央請託在財政上多照顧基隆市。
謝國樑表示，在拒絕大幅舉債前提下，市府會盡量撙節支出，例如刪減活動預算，但也無法藉此達到撙節額度。至於基隆捷運建設與騎樓整平計畫，市府已列為優先項目，不會因此受到影響。
謝國樑指出，如果有人說基隆市的財政增加，他一定會跳出來力爭到底，總之，今天會是場很「硬」的會議，市府將調整明年總預算，達成明年要做的政策，所以他有點想哭的感覺，現在就算他倒在地上哭也沒有用。
