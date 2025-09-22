快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

謝國樑：分配款增73億歲入反減17億元 有點想哭

中央社／ 基隆22日電

基隆市長謝國樑今天說，基隆市去年歲入新台幣254億元，市府依此編列今年預算，雖明年統籌分配款增加73億元，但經盤點明年歲入僅237億元，減少17億元，讓他有點想哭的感覺。

謝國樑上午在審核明年總預算會議前，在主計處長賴慶純與財政處長謝妙蓮陪同下，在市長室前接受媒體聯訪說，財政收支劃分法修法後，基隆市統籌分配款增加73億元，市府想認真做事，編列明年約300億元歲出計畫，增加約30億元。

謝國樑說，沒想到歲入只有237億元，因為幾乎所有的一般性補助款都被列入計畫型的補助款，近幾天他有點鬱悶，必須想辦法平衡歲出，他要向中央請託在財政上多照顧基隆市。

謝國樑表示，在拒絕大幅舉債前提下，市府會盡量撙節支出，例如刪減活動預算，但也無法藉此達到撙節額度。至於基隆捷運建設與騎樓整平計畫，市府已列為優先項目，不會因此受到影響。

謝國樑指出，如果有人說基隆市的財政增加，他一定會跳出來力爭到底，總之，今天會是場很「硬」的會議，市府將調整明年總預算，達成明年要做的政策，所以他有點想哭的感覺，現在就算他倒在地上哭也沒有用。

謝國樑 基隆捷運 財政收支劃分法

延伸閱讀

財劃法統籌款增73億元 一般補助卻減80億 謝國樑：有想哭的感覺

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

基隆與韓國延壽區締結友好城市 謝國樑伴手禮送「結伴」 攜手城市治理

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

「國民黨促獨、民進黨促統」 詭異民意趨勢從何而來？

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

賴清德總統赴嘉義城隍廟夜巡 黃敏惠盼中央加碼支持地方建設

賴清德總統中午抵達嘉義市國定古蹟城隍廟，參加一年一度的城隍夜巡活動，與嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等地方人士共同參與宗教盛...

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民進黨立委王義川今天開記者會表示自己遭連續跟拍，跟蹤者與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委徐巧芯友好，兩人應說清楚。徐巧芯回應...

台中捷運藍線補助慘砍96％ 陳世凱：市民自有公評

行政院2024年1月核定台中捷運藍線，台中市政府指稱，原本向中央提報藍線補助經費42億多元，行政院卻僅核定1.68億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。