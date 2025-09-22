財劃法要全盤檢討？ 學者：瑕疵修正就好

針對《財劃法》的執行，行政院表示要全盤檢討，學者黃耀輝21日受訪時強調，民進黨政府說藍白通過的《財劃法》讓中央窒礙難行、擴大城鄉差距，還要分配事權。但從數據看，中央仍有收入65%、六都的統籌分配款比例下降到54%，且偏鄉人均拿的錢比六都多，目前只要針對公式瑕疵修法即可，若行政院能提對案更好。

近日中央與地方因為《財劃法》爭執不斷，尤其是因為《財劃法》修法時分母寫錯，導致離島分配不到款項。行政院發言人李慧芝近日表示，《財劃法》修正要立法院自行負責，國民黨團也表示會期開始就會啟動修法。

中央還是有錢可花

對此，北商財政系教授黃耀輝受訪時強調，執政黨近日攻擊在野黨立委數學很爛，因此分母寫錯。他說，確實在立法過程有瑕疵，但其他部分在野黨反而修得好。黃耀輝說，行政院說《財劃法》讓中央施政窒礙難行、中央與地方的事權要重新分配，且擴大了城鄉差距，但從數據來看並不是那麼一回事。

針對行政院批評《財劃法》拿走太多錢，讓中央沒錢施政，黃耀輝表示，政府在凍省前的收入占比約57%，凍省以後增加到75%，支出則是從55%提升到65%，兩者相減還有10%的財政剩餘，如今《財劃法》將其中9%分配給地方，仍有1到2%留給中央，這是要中央不要亂花錢。

六都統籌分配比例降

另外，財政部、主計總處與台南、高雄等縣市聲稱，《財劃法》擴大南北差距，尤其是台北、新北的統籌分配款大增，但從統籌分配款占比來看，六都在《財劃法》修之前的占比是61%、其他縣市與鄉鎮是約39%，但《財劃法》修正後，六都占比從61%下降到54%，反而是更拉近城鄉差距。

「從中央拿的錢還要看一般性與計畫性補助款！」黃耀輝強調，若統籌分配款加一般性與計畫性補助，以六都來看，從中央拿最多錢的是高雄，台北大多都排行第五、六；若以一般性補助款，114年領最多的是屏東、第2是高雄、第3是台南，因此沒有重北輕南，反而是重南輕北。

事權無須再下放

黃耀輝還指出，若以各縣市人均額來看，連江縣1人拿23萬最多，其次依序為台東、澎湖與金門，新北市雖然拿得多，但除以人口後就變成全台最少，而新北還願意將部分收入給離島；至於事權方面，黃耀輝更認為不用修正，如今中央剛好趨近收支平衡，地方財政還有困難，中央不用再下放事權給地方。

「真的要修法就要自己提案！」黃耀輝批評說，財政部、主計總處等部會對預算相當精熟，卻刻意隱藏許多事實讓外界搞混，行政院如果真的要檢討《財劃法》就應該儘速提案，但之前多次公聽會，財政部對於在野黨的呼聲置之不理，如今才會造成這種局面。

可先暫時命令因應

政大財政系教授陳國樑近日也表示，當法條出現顯而易見的錯誤，在修正完成前，行政院大可改以正確的分母計算各地方政府的統籌稅款分配，並以暫時性命令或規定加以確認，以作地方政府預算編籌與審查之依據；同時與立法機關合作，盡速完成錯誤條文的修正。

「但行政院似乎並不打算採取任何暫時性措施。」陳國樑指出，行政院一邊大肆指控藍白兩黨「強推惡法」，另一邊則試圖徹底推翻在野黨主導的修法成果，除了分母錯誤的導正外，竟還牽扯城鄉差距、事權移轉以及補助辦法的調整，儼然是要將新版財劃法「砍掉重練」。

政院就是要鬥爭

陳國樑表示，由在野黨主導的立法院，怎能容許行政院的如意算盤得逞？一場政治惡鬥的完美風暴，張力已經拉滿。他強調，行政院的「起手式」，與其說是解決目前制度的問題，更像是在法案覆議失敗、釋憲受阻後，祭出的政治鬥爭手段。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦