快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

財劃法要全盤檢討？ 學者：瑕疵修正就好

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對《財劃法》相關爭議，學者受訪時認為根本不用修，因為中央還有錢、收支仍平衡，且有改善城鄉差距，只要修正公式瑕疵即可。（中央社）
針對《財劃法》相關爭議，學者受訪時認為根本不用修，因為中央還有錢、收支仍平衡，且有改善城鄉差距，只要修正公式瑕疵即可。（中央社）

針對《財劃法》的執行，行政院表示要全盤檢討，學者黃耀輝21日受訪時強調，民進黨政府說藍白通過的《財劃法》讓中央窒礙難行、擴大城鄉差距，還要分配事權。但從數據看，中央仍有收入65%、六都的統籌分配款比例下降到54%，且偏鄉人均拿的錢比六都多，目前只要針對公式瑕疵修法即可，若行政院能提對案更好。

近日中央與地方因為《財劃法》爭執不斷，尤其是因為《財劃法》修法時分母寫錯，導致離島分配不到款項。行政院發言人李慧芝近日表示，《財劃法》修正要立法院自行負責，國民黨團也表示會期開始就會啟動修法。

中央還是有錢可花

對此，北商財政系教授黃耀輝受訪時強調，執政黨近日攻擊在野黨立委數學很爛，因此分母寫錯。他說，確實在立法過程有瑕疵，但其他部分在野黨反而修得好。黃耀輝說，行政院說《財劃法》讓中央施政窒礙難行、中央與地方的事權要重新分配，且擴大了城鄉差距，但從數據來看並不是那麼一回事。

針對行政院批評《財劃法》拿走太多錢，讓中央沒錢施政，黃耀輝表示，政府在凍省前的收入占比約57%，凍省以後增加到75%，支出則是從55%提升到65%，兩者相減還有10%的財政剩餘，如今《財劃法》將其中9%分配給地方，仍有1到2%留給中央，這是要中央不要亂花錢。

六都統籌分配比例降

另外，財政部、主計總處與台南、高雄等縣市聲稱，《財劃法》擴大南北差距，尤其是台北、新北的統籌分配款大增，但從統籌分配款占比來看，六都在《財劃法》修之前的占比是61%、其他縣市與鄉鎮是約39%，但《財劃法》修正後，六都占比從61%下降到54%，反而是更拉近城鄉差距。

「從中央拿的錢還要看一般性與計畫性補助款！」黃耀輝強調，若統籌分配款加一般性與計畫性補助，以六都來看，從中央拿最多錢的是高雄，台北大多都排行第五、六；若以一般性補助款，114年領最多的是屏東、第2是高雄、第3是台南，因此沒有重北輕南，反而是重南輕北。

事權無須再下放

黃耀輝還指出，若以各縣市人均額來看，連江縣1人拿23萬最多，其次依序為台東、澎湖與金門，新北市雖然拿得多，但除以人口後就變成全台最少，而新北還願意將部分收入給離島；至於事權方面，黃耀輝更認為不用修正，如今中央剛好趨近收支平衡，地方財政還有困難，中央不用再下放事權給地方。

「真的要修法就要自己提案！」黃耀輝批評說，財政部、主計總處等部會對預算相當精熟，卻刻意隱藏許多事實讓外界搞混，行政院如果真的要檢討《財劃法》就應該儘速提案，但之前多次公聽會，財政部對於在野黨的呼聲置之不理，如今才會造成這種局面。

可先暫時命令因應

政大財政系教授陳國樑近日也表示，當法條出現顯而易見的錯誤，在修正完成前，行政院大可改以正確的分母計算各地方政府的統籌稅款分配，並以暫時性命令或規定加以確認，以作地方政府預算編籌與審查之依據；同時與立法機關合作，盡速完成錯誤條文的修正。

「但行政院似乎並不打算採取任何暫時性措施。」陳國樑指出，行政院一邊大肆指控藍白兩黨「強推惡法」，另一邊則試圖徹底推翻在野黨主導的修法成果，除了分母錯誤的導正外，竟還牽扯城鄉差距、事權移轉以及補助辦法的調整，儼然是要將新版財劃法「砍掉重練」。

政院就是要鬥爭

陳國樑表示，由在野黨主導的立法院，怎能容許行政院的如意算盤得逞？一場政治惡鬥的完美風暴，張力已經拉滿。他強調，行政院的「起手式」，與其說是解決目前制度的問題，更像是在法案覆議失敗、釋憲受阻後，祭出的政治鬥爭手段。

【更多精采內容，詳見

行政院 財劃法 黃耀輝

延伸閱讀

財劃法統籌款增73億元 一般補助卻減80億 謝國樑：有想哭的感覺

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

台中連2年歲出破1900億 盧秀燕喊話中央：補回250億

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

【重磅快評】萊爾校長招待馬屁buffet 安倍貢獻竟勝川普

賴清德外交連連受挫，總算盼來日本前首相安倍晉三冥誕，他藉著成立全球唯一安倍研究中心，痛快演繹自認最擅長的「安倍學」。不僅...

王義川稱遭跟蹤偷拍 黃國昌被點名後冷笑回應「可笑」

民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過，王義川表示他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者...

財劃法延長賽朝野繼續對立 2026攻防藍綠誰吞苦果？

財劃法修正造成的公式爭議延燒，行政院長卓揆一面定調立法院要對自身錯誤負責，又喊出政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法，卻未將財劃法修正納入本會期優先法案。究竟行政院是否應提出院版的財劃法修正草案，也引發民進黨內正反議論…

賴選擇性對日交流 藍籲學習用核能、顧國軍

「日本媒體批評大罷免不對、呼籲發展核能，他們還幫國軍加薪，這些總統賴清德都不學習、視而不見！」國民黨22日舉行記者會指出，賴清德近日說要派訪團到日本學習，還響應安倍中心成立，且將台灣和平歸功於前首相安倍晉三，可惜日本幫自衛隊加薪、發展核能等政策，賴清德卻不效仿？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。