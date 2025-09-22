賴選擇性對日交流 藍籲學習用核能、顧國軍

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨22日批評賴政府對日選擇性交流，應仿效日本幫國軍加薪、發展核能與中立補助文創產業。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
日本媒體批評大罷免不對、呼籲發展核能，他們還幫國軍加薪，這些總統賴清德都不學習、視而不見！」國民黨22日舉行記者會指出，賴清德近日說要派訪團到日本學習，還響應安倍中心成立，且將台灣和平歸功於前首相安倍晉三，可惜日本幫自衛隊加薪、發展核能等政策，賴清德卻不效仿？

忽視國軍努力不加薪

「對日交流不要做半套！」國民黨發言人鄧凱勛指出，日本第七次能源基本計畫將核電的發展比例拉高到20%，賴清德也應該檢討台灣如今能源配比；國民黨與日本主要政黨交流另發現，這些政黨目前都很重視民生經濟，賴總統也該仿效；日本在文化產業補助上，也是補助可進入市場的動漫，而非只支持執政黨的好朋友，賴總統更該學學。

國政基金會副執行長凌濤表示，賴清德近日表示要派訪團赴日交流，還出席政大安倍晉三研究中心的成立大會，並將台海和平歸功給安倍晉三。他說，雖然安倍真的對台海和平影響巨大，但台海之所以維持和平，是靠國軍日夜辛勞的守護，賴清德卻如此忽視國軍的努力，還不仿效日本幫國軍加薪，非常不應該。

對日本批評視若無睹

凌濤指出，日本政府近日研議幫自衛隊加薪，且項目是30項過去沒有前例的津貼與金額提升，反觀賴政府在115年總預算中，不願編列國民黨幫軍人加薪3萬的預算。此外，日本媒體讀賣新聞、朝日新聞與產經新聞，對於賴總統發動大罷免，造成社會對立、試圖排除在野黨的說法，賴也視而不見。

