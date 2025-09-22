王義川稱遭跟蹤偷拍 指偷拍者與黃國昌、徐巧芯友好

「日本媒體批評大罷免不對、呼籲發展核能，他們還幫國軍加薪，這些總統賴清德都不學習、視而不見！」國民黨22日舉行記者會指出，賴清德近日說要派訪團到日本學習，還響應安倍中心成立，且將台灣和平歸功於前首相安倍晉三，可惜日本幫自衛隊加薪、發展核能等政策，賴清德卻不效仿？

2025-09-22 12:04