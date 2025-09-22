快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

王義川稱遭跟蹤偷拍 指偷拍者與黃國昌、徐巧芯友好

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過，王義川表示他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司。

王義川指出該公司過去投資民報等媒體，法人代表張晉源與民眾黨立委黃國昌友好，兩人共同創立公益揭弊吹哨者保護協會，王義川表示「追蹤政敵取得資訊，這是一個政治醜聞」。

民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過。記者曾吉松／攝影
民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過。記者曾吉松／攝影

公益 王義川

延伸閱讀

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

徐巧芯爆溫朗東「在鄰兵床上大便」裝瘋逃兵被告 檢不起訴：可受公評

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

「拒為台獨背書」 徐巧芯取消訪美行表抗議

相關新聞

陳佩琪：電子腳鐐收訊不良無解 改清晨6時查行蹤柯文哲一樣承受不了

涉京華城容積率等案的台北市前市長柯文哲日前被裁准以重金交保暫獲自由之身，交保條件還包括佩戴電子腳鐐。柯文哲妻子陳佩琪日前...

王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報...

【重磅快評】萊爾校長招待馬屁buffet 安倍貢獻竟勝川普

賴清德外交連連受挫，總算盼來日本前首相安倍晉三冥誕，他藉著成立全球唯一安倍研究中心，痛快演繹自認最擅長的「安倍學」。不僅...

王義川稱遭跟蹤偷拍 黃國昌被點名後冷笑回應「可笑」

民進黨立委王義川上午舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過，王義川表示他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者...

財劃法延長賽朝野繼續對立 2026攻防藍綠誰吞苦果？

財劃法修正造成的公式爭議延燒，行政院長卓揆一面定調立法院要對自身錯誤負責，又喊出政院未來會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法，卻未將財劃法修正納入本會期優先法案。究竟行政院是否應提出院版的財劃法修正草案，也引發民進黨內正反議論…

賴選擇性對日交流 藍籲學習用核能、顧國軍

「日本媒體批評大罷免不對、呼籲發展核能，他們還幫國軍加薪，這些總統賴清德都不學習、視而不見！」國民黨22日舉行記者會指出，賴清德近日說要派訪團到日本學習，還響應安倍中心成立，且將台灣和平歸功於前首相安倍晉三，可惜日本幫自衛隊加薪、發展核能等政策，賴清德卻不效仿？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。