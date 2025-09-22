首屆縣市議員動保貢獻獎 23人扮關鍵角色獲肯定

快訊

中央社／ 台北22日電

今年是「世界動物日」滿100週年，動保團體今天公布首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」名單，23名議員在推動動物保護議題上，扮演關鍵角色，獲得肯定與表揚。

首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」由台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟與中華民國保護動物協會共同主辦，今天公布得獎名單，12個縣市、23名議員脫穎而出。

主辦單位表示，這23名議員在推動動物保護議題上，扮演關鍵角色，展現台灣地方民代在推動動物保護的努力與成就。

台灣動物保護行政監督聯盟發布新聞稿，這次有35名縣市議員參與，最終評選出23名獲獎者，其中女性12人、男性11人。

動督盟秘書長何宗勳表示，今年適逢「世界動物日」100週年，主題為Save Animals, Save the Planet（拯救動物，拯救地球）。首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」頒獎典禮將於10月3日在立法院舉行，呼應具象徵意義的國際時刻。

主辦單位公布得獎縣市議員名單與值得表揚的事蹟。

7名議員透過自治條例與修法，補足中央法令不足：周永鴻（台中）推動「石虎保育自治條例」，守護特有種棲地；楊子賢（彰化）2年內完成「石虎保育自治條例」立法；楊華美（花蓮）推動「禁用除草劑自治條例」，守護野生動物棲地；鄭孟洳（高雄）推動「寵物生命紀念自治條例」，制度化毛孩善終服務；許修睿（新竹市）修正自治條例，禁止毒餌，奠定地方法制基礎；梁育慈（屏東）修正自治條例，完善收容、認養與飼主責任規範；戴瑋姍（新北）增訂「山豬吊條款」，全面禁用殘酷陷阱。

7名議員積極監督收容所、公共設施與預算執行：許淑華（台北）刪除不當安樂死與焚化預算，轉作結紮資源；鍾佩玲（台北）嚴格監督寵物買賣，踢爆黑心產業鏈；陳宥丞（台北）要求改善收容所犬舍高溫與管理制度；洪佳君（新北）主持動保公私協力座談，推動跨局處合作；黃敬平（桃園）要求收容所公開死亡數據，提升透明度；彭俊豪（桃園）六福村狒狒誤殺事件後，要求建立野生動物脫逸SOP；蔡耀頡（台中）推動偏鄉節育行動，要求結紮資源延伸至私人狗園。

5名議員讓動保深入校園與社會：陳儀君（新北）首創動物生命教育納入中小學課程；黃秋媖（高雄）10年巡迴辦理70多場結紮與生命教育活動；白喬茵（高雄）推動「讓母雞自由」行動，提升畜禽福利；蔡筱薇（台南）倡議「寵物友善地圖」，推動城市友善政策；張美慧（花蓮）推動寵物殯葬專區與善終教育，深化社會意識。

4名議員親自參與救援、善後與基層協作：李啟維（台南）與志工並肩推動「結紮代替撲殺」；朱健銘（竹縣）從救援受傷流浪犬起步，將經驗轉化為制度倡議；簡千翔（南投）發起「浪浪送行者」，親自為路殺犬貓善後；林儒暘（南投）長期受理民眾陳情，推動跨單位動保合作。

