王義川自稱遭跟拍 指跟蹤者與黃國昌、徐巧芯友好

民進黨立委王義川今天說，他在去年6月遭到連續跟拍，爆料者為國民黨立委徐巧芯，拍攝者受僱於凱思國際公司，該公司過去投資民報等媒體，法人代表張晉源與民眾黨立委黃國昌友好，兩人共同創立公益揭弊吹哨者保護協會，「追蹤政敵取得資訊，這是一個政治醜聞。」

王義川上午在立法院舉行「偷拍集團現形」記者會，說明去年遭到連續性跟拍的經過，談及徐巧芯揭露數張「民眾提供」的照片，內容包括開車進出銀行與住家等畫面，自己事後覺得不對勁就向警方報案，直到今年8月底才收到桃園地檢署的不起訴處分書。

王義川說明，當時跟拍的人總共有4位，全數受僱於凱思國際公司，事後聲稱是媒體從業人員，該公司曾經投資求真民調、民報等媒體，其中派駐後者的法人代表張晉源，後來跟黃國昌共同創立公益揭弊暨吹哨者保護協會，「如果自稱是媒體，拍到照片不報導，還用民眾名義丟給徐巧芯，到底是什麼邏輯？徐巧芯應該對外說明。」

王義川也質疑，凱思國際、求真民調與民報之間的關係，只要查閱政府公開資訊就能得知，本案的背後主使者就是凱思國際，如果真的跟徐巧芯、黃國昌等人有關，應該就是台灣政治史上很大的一個醜聞，「他們跟蹤政敵取得資訊，我覺得這是一個政治醜聞。」

此外，徐巧芯先前在機場貴賓室巧遇王義川，手持錄影設備上前要求合照遭到拒絕。王義川受訪時則表示，華航貴賓室非公開場合，明文規定禁止騷擾旅客，他已經具名要求華航檢討此事，目前仍在處理當中未取得回覆。

王義川說，如果是一般民眾要求合照，自己都會答應從來沒有拒絕，然而徐巧芯當時手持錄影機器，後來更直接將影片放到社群媒體，航空公司貴賓室為非公開場合的私人空間，「我也請華航進行了解，以後一般旅客進到貴賓室，是否也會受到這樣的騷擾。」

