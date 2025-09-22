財劃法統籌款增73億元 一般補助卻減80億 謝國樑：有想哭的感覺

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天說，明年編列約300億元歲出計畫，但中央決策等影響，歲入僅237億元，只能想辦法撙節，並請中央給基隆一些照顧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，原估明年有327億元預算可運用，所以編列約300億元歲出計畫，沒想到受中央決策等影響，歲入僅237億元，坦言這幾天都悶悶的，但就算「現在躺在地上哭也沒有用」，只能想辦法撙節，並請中央照顧基隆。

基市府今早召開明年度總預算案審核會議，市長謝國樑會前說，今年是他就任市長第3年編列預算，過去從來沒有覺得這麼辛苦跟困難，與其他縣市長聯絡，對方也有類似的感覺。

謝國樑表示，基隆去年歲入254億元，歲出基於這個數字編列。因為財劃法修法，基市增加73億元，各局處都有想要認真做事，所以明年編列大約300億元左右的歲出計畫，希望能夠好好做事。沒有想到歲出預算編好了，實際卻只有230幾億元的歲入。

「坦白講，這幾天都悶悶的」，謝國樑說，不能說有點想哭啦，可是就是感覺不知道要如何來進行這件事情（執行預算）。今天開會就是要跟各局處首長討論，歲出計畫如何跟目前的230幾億元歲入平衡。有機會向中央請託的話，他會請中央對基隆的財政能夠給予一些照顧。

謝國樑表示，市府現在手上就是只有230幾億元，就是要拿這筆錢，而且在拒絕大幅舉債的前提下，編好明年的市府總預算。所以他才說「有點想哭、想哭的感覺」。因為中央已經確定告訴這就是目前的稅率，所以「就算我現在躺在地上哭也沒有用」，這就是實際的歲入，要按照這個歲入去編歲出。

謝國樑說，未來中央補助的專案計畫，市府的配合款也跟過去的比例不一樣，也要再增加分擔比率，對基市財政又是另外一筆負擔。這個就是市府現在面臨的問題，他要很誠實的要市民朋友報告。

謝國樑表示，財劃法修法雖讓基隆增加73億元，但計畫型補助款被（中央）刪減了8、90億元，這是不爭的事實。基隆是大家的基隆，要一起努力把這些問題克服。市府會討論如何刪減、刪減哪些費用和怎麼樣完成。

謝國樑指他不傾向大幅舉債，認為那不是處理財政的適當方式，而是要盡量用減少支出的方式，完成明年要做的建設。大原則是更強化基礎建設，類似騎樓整平會優先，其他包括活動等預算會刪減，但撙節額度有限。

謝國樑強調，因為幾乎所有的一般性補助款，都被列入計畫型的補助款，地方縣市財政絕對沒有增加，起碼就基隆而言是如此。如果有人說基隆的財政增加，他一定會跳出來跟他力爭到底，中央也不會這麼說，中央很了解基隆的情況，所以還是要請大家多幫忙。

基隆市長謝國樑（中）今天說，明年編列約300億元歲出計畫，但中央決策等影響，歲入僅237億元，只能想辦法撙節，並請中央給基隆一些照顧。記者邱瑞杰／攝影
