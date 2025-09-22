黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

快訊

聯合報／ 記者張議晨宋原彰／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌今率領黨團立委到高雄興達電廠考察，接受當地民眾陳情，他質疑台電公開的火災報告無法說服大眾，要求台電完整說明爆炸原因。記者張議晨／攝影
民眾黨主席黃國昌今率領黨團立委到高雄興達電廠考察，接受當地民眾陳情，他質疑台電公開的火災報告無法說服大眾，出問題的法蘭工程來自中鼎公司，該公司已屢次出事，台電卻屢次允許施工，此次考察會了解到底廠區天然氣偵測裝置是否確實安裝，如何避免下一次災害？此外，高雄市政府也應依法提出火災報告，不能全交由台電。

黃國昌表示，台電作為國營事業，興達電廠已停役的燃煤機組卻在沒有運轉許可、生煤使用許可之下偷偷運作，罔顧附近居民權益和造成空汙疑慮，民眾黨上次會勘時就已發現台電「如此膽大妄為」，國會也進一步監督、修法，9月初天然氣機組又發生「匪夷所思」大爆炸，標案金額上千億的天然氣機組發生爆炸，但台電卻從未向國人說明清楚。

黃國昌說，台電遲未說明，直到民眾黨上周五通知要到興達電廠考察，台電才緊急在上周六開記者會向外界說明爆炸原因，「台電董事長曾文生原本對大眾沒有一句解釋，接到民眾黨開會通知，才緊急說明」，當時台電稱法蘭墊片有問題導致事故，但該記者會解釋的問題，比造成的問題少很多，後續只引發更多、更進一步的問題。

黃國昌說，台電僅說法蘭墊片材質錯誤，卻未說明材質為何？哪間廠商負責安裝？台電似乎對該廠商「呵護備至」，而該廠商就是台電標案常勝軍中鼎工程，中鼎工程也是2年前台中火力發電廠弊案廠商之一，近期台中火力發電廠失火事件也由其承包，相同廠商一而再、再而三出事，台電竟用書面審理施工文件、沒有監工、監製，驗收過程草率。

「為什麼這麼重要的安全零件，會出現這麼大問題？」黃國昌說，台電必須向大眾說明，從偵測到天然氣漏氣到爆炸僅10分鐘，代表前期已洩露大量天然氣，實際漏氣到偵測到漏氣，中間隔了多久時間？民眾黨這次考察重點，就是在探討到底天然氣洩露多久才被偵測，是否有如實安裝偵測裝置、裝置品質如何？

此外，黃國昌說，目前台電的調查報告沒有公信力，依照消防法規定，應該是由高雄市政府進行火災事故調查，但質疑高市消防局是否要做調查報告？是否組成火災事故鑑定委員會？目前全由台電電自行匆匆對外釋出片面調查報告，「這不是地方政府應該肩負的權責嗎？火災報告卻全依台電說法，讓台電自己調查自己？」

黃國昌說，台電自行提出火災報告，此舉如何讓當地居民安心？如何讓台灣社會幸福？這也是黨團這次考察重點，台電必須確保其他燃氣機組不會有相同問題，避免下一次事故發生，確保高雄鄉親安全，這是台電責無旁貸的責任，「絕對不容許興達電廠一而再、再而三踐踏高雄人的權益。」

