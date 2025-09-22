興達電廠爆炸意外 民眾黨批：台電整個管理鬆了

快訊

聯合報／ 記者張議晨宋原彰王昭月／高雄即時報導
民眾黨團今早前往高雄興達電廠考察，並受理電廠附近居民陳情，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮批，此次興達廠爆炸事故，顯示台電整個管理鬆散了。記者張議晨／攝影
民眾黨團今早前往高雄興達電廠考察，並受理電廠附近居民陳情，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，電廠9日發生大爆炸造成當地居民恐懼，12天來輾轉難眠，甚至擔心颱風來襲時會再度引發意外。但台電對外公布的爆炸原因前後矛盾，從起初宣稱「小小的墊片」問題到後來記者會中自己打臉，「這不只是螺絲鬆了，而是整個管理鬆散了」。

劉家榮表示，台電作為國營事業，應該有完整的 SOP 處理機制，不該在重大事故後仍說詞反覆，讓民眾無所適從。 9 日當天6位里長在現場等候5小時，卻遲遲等不到明確說明，直到 12 天後台電才「自打臉」，民眾如何再相信政府？他質疑，「這個政府能信嗎？台灣真的沒有缺電嗎？」

劉指出，居民向黨部反映，爆炸後擔心再有事故，生活受到嚴重影響。家裡飄散的「煤粉」（經檢驗確定為碳粉）掃起來一大包！興達電廠早有爭議，5 月 27 日民眾黨部曾揭露3號、4號機在未獲許可情況下偷開，當時政府仍一再強調「不缺電」。如今不僅老舊燃煤機組仍在運轉，新的一號、二號天然氣機組原定 113 年 9 月商轉，至今延宕一年，2號機更爆炸停擺。「這不只是螺絲鬆了，而是整個管理鬆散。

「曾文生董事長你第一時間不是很清楚，那不要拿一些東西來搪塞，我們只想要一個正確的答案」，劉家榮並指，民眾想知道的是會不會再有什麼發生，且至今沒有聽到任何的究責。人民需要的不是空泛的「沒缺電」說法，而是誠實面對問題。

