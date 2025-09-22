林佳龍向美國保守派媒體發聲：聯合國該承認台灣

快訊

中央社／ 華盛頓21日專電

「新聞頭條」為美國總統川普支持的媒體之一，近年快速崛起。聯合國大會召開之際，外長林佳龍特地向其網站投書，強調「現在是聯合國承認台灣的時候」，並用雙關語「chip in」，呼籲各國正視台灣在半導體等領域的貢獻。

第80屆聯合國大會9日在紐約聯大總部開議。林佳龍在「新聞頭條」（Newsmax）網頁今天刊出的投書中指出，台灣在全球做出重大貢獻，但國際社會基本上未予承認，台灣也無法參與聯合國體系，令人遺憾。

他表示，台灣被無理排除在外，源自於中國蓄意扭曲聯合國大會第2758號決議

聯合國大會1971年通過第2758號決議，承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」。此後北京把第2758號決議與「一中原則」捆綁，擴大詮釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，阻止台灣參與聯合國體系的組織和活動。

林佳龍說，這項決議被錯誤地與所謂的「一中原則」掛鉤，並持續被當作阻礙台灣參與的武器。

「然而，聯大2758號決議根本沒有提到台灣，只涉及中國在聯合國的代表權。這項決議並未聲明台灣是中華人民共和國的一部分，也未賦予中華人民共和國在聯合國體系中代表台灣的權利。」

他表示，然而，聯合國卻向中國的政治壓力屈服，以這項決議為藉口將台灣排除在國際社會之外。台灣發聲反對這種不公正的行為，也爭取到越來越多的支持。

林佳龍說，隨著國際社會對台灣的支持逐漸強化，七大工業國（G7）峰會等雙邊與多邊論壇上日益強調台海和平穩定的重要性。

此外，許多國家的行政和立法部門已公開澄清，聯大第2758號決議既未決定台灣地位，也沒有排除台灣參與聯合國體系等國際組織。

「值此聯合國成立80週年之際，距離實現永續發展目標只剩5年的時間，是時候將台灣納入其中，落實『不遺漏任何一方』與『攜手共進』的願景」。

林佳龍說，台灣請各國出一份力（Chip in），承認台灣在世界舞台上應有的地位，並接受台灣能作出的貢獻。

駐美代表處指出，「新聞頭條」1998年成立，是美國保守派最具影響力的主流媒體之一，旗下網站及新聞頻道在美國政界及保守派觀眾間具有廣泛影響力。

川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」7月向全球推出電視串流平台Truth+。串流服務也將與「新聞頭條」合作，盼拓展企業規模。

