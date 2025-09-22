聽新聞
為縣市長選舉鋪路 陳亭妃、林思銘搶召委舞台
布局二○二六年選舉，藍綠各縣市選將勤走地方，也有擬參選人盼透過爭取立法院召委，藉此爭取地方建設。據悉，有意角逐台南市長的民進黨立委陳亭妃爭取擔任立院經濟委員會召委，有意問鼎新竹縣長的國民黨立委林思銘也將爭取財政委員會召委，外界解讀此舉是營造為地方拚建設形象。
立法院新會期十月一日將舉行常設委員會召委選舉，由於本會期屬於預算會期，召委可掌握議程安排，決定法案及預算審查的優先順序，競爭格外激烈。立院人士分析，適逢縣市長黨內初選前夕，藍綠立委大致有兩種策略，包括回防地方經營基層，或透過爭取擔任召委增加曝光，為初選加分。
民進黨方面，相較高雄立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、台南立委林俊憲等人選擇專注地方經營，陳亭妃則爭取經濟委員會召委；國民黨部分包括不分區立委柯志恩、謝龍介選擇回防地方，竹縣立委林思銘則有意挑戰財政委員會召委，策略各有不同。
陳亭妃則表示，黨內已經推舉她為召委，而她想擔任召委的關鍵，是因台南風災受創嚴重；即使沒當召委，她在立法院委員會的出席率一向穩定，仍會持續為地方發聲。
林思銘表示，沒有考量縣市長選舉問題，這次剛好是財政委員會大家一致推薦他出任召委，若順利就任，將可以推動爭取更多地方建設、教育經費等；自己是秉持為地方服務的心，沒有多想。
