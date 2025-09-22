快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾東錦請命財政 賴清德：沒把苗栗當外人

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達郭政芬／連線報導
賴清德總統（前）昨天受邀至頭份義民廟參加揭匾活動並參香，苗栗縣長鍾東錦（穿天藍色背心者）陪同祈福。記者吳傑沐／攝影
賴清德總統（前）昨天受邀至頭份義民廟參加揭匾活動並參香，苗栗縣長鍾東錦（穿天藍色背心者）陪同祈福。記者吳傑沐／攝影

賴清德總統昨赴頭份義民廟參香、揭匾，苗栗縣鍾東錦當面懇託中央幫忙財政補助，賴回應未將苗栗當外人，中央已積極協助改善苗栗財政，接著又說希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員。但此話掀起藍營議員不滿，鍾昨晚也喊冤「我沒有拒絕，只有被拒絕」。

財政收支劃分法修法爭議不斷，鍾東錦昨趁賴清德到苗栗參香，致詞請命協助苗栗財政。鍾說，苗栗財政漸漸改善，但這次中央將財力分級直接從五級跳升至一級，縣府壓力很大，懇求總統協助，可以多挹注計畫性補助，讓苗栗負擔少一點。

賴清德隨後致詞時回應，前總統蔡英文上任前，苗栗縣府發不出薪水，都是中央先借一筆錢給縣府發薪過年，這幾年經縣府努力、中央大力支持，財政已有改善，「我也勉勵鍾縣長及縣府團隊，要珍惜每一分資源，把錢花在刀口上」。

賴接著又說，也要請鍾東錦多多支持民進黨議員，「小英」（指蔡英文）與他執政都沒把苗栗縣當外人，希望鍾把國民黨、無黨籍，甚至民眾、民進黨統統看成一家人，有經費時大家公平給予，「不看僧面看佛面」，也應給民進黨籍議員地方建設及服務經費。

賴此話一出，立刻引發議論，苗栗縣部分國民黨籍議員認為賴清德是故意修理人，也為鍾東錦抱不平。國民黨議員鄭聚然直言，先前大罷免時，鍾還要求不要罷免綠營三名議員，這樣還不夠好嗎？

鍾東錦昨晚表示，綠營議員只要是建議具體可行，且有利苗栗縣，他沒有不支持，賴總統可私下詢問，「我沒拒絕過，反而是縣府被拒絕」，縣府年節贈送農產品，部分議員不收，後來就不編了。

至於財劃法爭議，「不求特別對待，而是公平對待。」鍾說，苗栗縣一年雖增加一三七億元統籌分配款，但一般補助款又少了一百多億元，一年頂多增加廿、卅億元。既然財劃法有爭議，不對就要改正，希望行政院盡快提出版本，由立法院啟動協商並修法定案。

賴清德參拜之後，分別與苗栗縣、新竹縣的綠營基層黨公職閉門座談，苗栗場進行近兩小時。

賴稱月入五萬元 明年不用繳稅

賴清德到竹北市新天宮參香，致詞時細數多項政績，並提及高收入者將承擔更多稅收，也讓國家更有能力照顧人民，若月收入五萬元明年不用繳稅，估計四至五成民眾可免繳所得稅。

薪水 鍾東錦 賴清德 苗栗縣 蔡英文 國民黨 民進黨 財政收支劃分法

延伸閱讀

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人

賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

相關新聞

柯文哲疑廁所不衛生染上HPV 綠議員拋1疑點嗆「習慣有問題？」

民眾黨前主席柯文哲先前以7千萬交保，其妻子陳佩琪昨透露，疑似因看守所馬桶衛生不佳導致柯感染HPV（人類乳突病毒），將安排...

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德總統今天在苗栗縣頭份市義民廟當縣長鍾東錦的面表示希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員，鍾東錦事後接受訪問時...

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬...

農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資

我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，日前訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100...

為縣市長選舉鋪路 陳亭妃、林思銘搶召委舞台

布局二○二六年選舉，藍綠各縣市選將勤走地方，也有擬參選人盼透過爭取立法院召委，藉此爭取地方建設。據悉，有意角逐台南市長的...

鍾東錦請命財政 賴清德：沒把苗栗當外人

賴清德總統昨赴頭份義民廟參香、揭匾，苗栗縣長鍾東錦當面懇託中央幫忙財政補助，賴回應未將苗栗當外人，中央已積極協助改善苗栗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。