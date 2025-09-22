鍾東錦請命財政 賴清德：沒把苗栗當外人

賴清德總統昨赴頭份義民廟參香、揭匾，苗栗縣長鍾東錦當面懇託中央幫忙財政補助，賴回應未將苗栗當外人，中央已積極協助改善苗栗財政，接著又說希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員。但此話掀起藍營議員不滿，鍾昨晚也喊冤「我沒有拒絕，只有被拒絕」。

財政收支劃分法修法爭議不斷，鍾東錦昨趁賴清德到苗栗參香，致詞請命協助苗栗財政。鍾說，苗栗財政漸漸改善，但這次中央將財力分級直接從五級跳升至一級，縣府壓力很大，懇求總統協助，可以多挹注計畫性補助，讓苗栗負擔少一點。

賴清德隨後致詞時回應，前總統蔡英文上任前，苗栗縣府發不出薪水，都是中央先借一筆錢給縣府發薪過年，這幾年經縣府努力、中央大力支持，財政已有改善，「我也勉勵鍾縣長及縣府團隊，要珍惜每一分資源，把錢花在刀口上」。

賴接著又說，也要請鍾東錦多多支持民進黨議員，「小英」（指蔡英文）與他執政都沒把苗栗縣當外人，希望鍾把國民黨、無黨籍，甚至民眾、民進黨統統看成一家人，有經費時大家公平給予，「不看僧面看佛面」，也應給民進黨籍議員地方建設及服務經費。

賴此話一出，立刻引發議論，苗栗縣部分國民黨籍議員認為賴清德是故意修理人，也為鍾東錦抱不平。國民黨議員鄭聚然直言，先前大罷免時，鍾還要求不要罷免綠營三名議員，這樣還不夠好嗎？

鍾東錦昨晚表示，綠營議員只要是建議具體可行，且有利苗栗縣，他沒有不支持，賴總統可私下詢問，「我沒拒絕過，反而是縣府被拒絕」，縣府年節贈送農產品，部分議員不收，後來就不編了。

至於財劃法爭議，「不求特別對待，而是公平對待。」鍾說，苗栗縣一年雖增加一三七億元統籌分配款，但一般補助款又少了一百多億元，一年頂多增加廿、卅億元。既然財劃法有爭議，不對就要改正，希望行政院盡快提出版本，由立法院啟動協商並修法定案。

賴清德參拜之後，分別與苗栗縣、新竹縣的綠營基層黨公職閉門座談，苗栗場進行近兩小時。

賴稱月入五萬元 明年不用繳稅

賴清德到竹北市新天宮參香，致詞時細數多項政績，並提及高收入者將承擔更多稅收，也讓國家更有能力照顧人民，若月收入五萬元明年不用繳稅，估計四至五成民眾可免繳所得稅。

商品推薦