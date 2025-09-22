快訊

黑白集／不怕木馬屠城了？

聯合報／ 黑白集
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國籍，遭解除村長職務。本報資料照片 徐庭揚
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為陸配，已取得台灣身分證，卻因無法放棄中國籍，遭解除村長職務。本報資料照片 徐庭揚

川習通話前，陸委會突發布新聞稿指兩岸人員往來「去多來少」，都是因對岸不恢復陸客陸生來台，「誰在阻擋交流很清楚」，要求盡速回應我方邀請展開協商。陸委會把陸客陸生來不了的責任都歸責於對岸，問題是，民進黨政府對陸配陸生滿滿的歧視性制度，陸客更動輒被青鳥上網公審，這種官方帶頭形塑的敵意氛圍，是真心歡迎嗎？

賴政府將中共定調為「境外敵對勢力」，對兩岸間正常的往來交流都戴上「統戰」的有色眼鏡；就連在台長期居留、甚至已取得身分證的陸配及下一代都當成潛在敵對勢力的延伸，要求陸配及其子女繳交「除籍證明」，這種無端且強人所難的行政命令，造成許多陸配家庭的恐懼與困擾。

不僅如此，不久前內政部依據《國籍法》將花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華解職，理由是其仍保有對岸國籍。內政部此舉不僅違憲，更是擺明了歧視。同樣在台生活的陸生長期無法與僑外生享有相同的醫療保障及打工就業待遇，陸客在街頭拍照還會被青鳥當成是在情蒐，可說從制度到社會氛圍都對陸籍人士高度不友善。

話說回來，賴政府既然從骨子裡認定對岸是敵對勢力，教育部還要在中小學推「識讀中國威脅」教材，現在卻又喊話要對岸快開放陸客陸生來台，怎麼就不怕木馬屠城了？還是只是想甩鍋？

川普 習近平

