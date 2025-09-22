韓國瑜周四以國會議長身分訪日 朝野立委肯定

立法院長韓國瑜應「日華議員懇談會（日華懇）」會長古屋圭司之邀，本周四（廿五日）率團赴日本東京、大阪訪問五天，除進行國會外交外，也會考察大阪世界博覽會，有十一位跨黨派立委將隨團，朝野立委都表示樂觀其成。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，韓國瑜率團出訪，一展國會外交的強大量能，更是在國際場域展現台灣的柔實力。國民黨團首席副書記長林沛祥也認為，韓國瑜以國會議長身分帶團出訪，而非黨團或個人名義，可望與日本國會議長交流，意義重大，也代表中華民國路線跟日本有很深的淵源，期盼這次出訪順利，見到該見到的人，這場出訪本身就很有意義，是重大突破。

不過，也有立委分析，近期曾有國民黨立委拱韓國瑜參選黨主席，但受限其國會議長身分而無法競選，因此可能藉由國會外交為自己保溫。

國民黨立委陳玉珍認為，韓國瑜一直在保溫，畢竟立法院是現在政治中心，一舉一動都備受關注，不管是主持議事、接待外賓等都展現良好形象，目前還未正式開始院會總質詢，這樣表現也合情理。

民眾黨立委林國成則說，國會議長率團出訪行之有年，並非韓國瑜首創，況且本屆立法院也有「台日交流聯誼會」，因此對於例行活動不要過於敏感。此外，根據立法院組織法規定，正副院長依法不得兼任黨職，任何政黨都要遵守，此行出訪日本與國民黨主席選舉無關，國會外交也不需要有太多沒必要的想像。

民進黨立委郭國文認為，由於韓國瑜今年初赴美國總統川普就職典禮，是以賴清德總統代表身分出席，這次訪日則是首次以院長身分率團進行國會外交，能夠挑選日本而非中國，已凸顯韓國瑜比國民黨團總召傅崐萁更了解國際大局；而選擇參訪大阪世博會的台灣館，也具有一定的意義。

商品推薦